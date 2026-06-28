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Opinión

Enric Jové y Carlos Ortet

Enric Jové y Carlos Ortet

Bielsa como anomalía humana

Bielsa desbordado tras la eliminación de Uruguay: gritos, respuestas cortantes y un adiós lleno de incógnitas

Bielsa desbordado tras la eliminación de Uruguay: gritos, respuestas cortantes y un adiós lleno de incógnitas / Archivo

Le preguntamos a la IA qué ve cuando mira a Marcelo Bielsa después de la eliminación del mundial. La respuesta no habla de fútbol, encuentra ruido. De un entrenador huraño, que vive en continua contradicción con el mundo y que, cuando pierde, se convierte en relato.

Uruguay cayó por un error de Muslera, sustituido al descanso, y por decisiones que, como dirían en el cono sud, agrandaron el debate. En cualquier otro técnico, el análisis sería lineal, con Bielsa nunca lo es. Su fútbol se juzga por su discurso. Si gana, es coherencia. Si pierde, obstinación.

La IA detecta una paradoja. Bielsa es irascible, critica a los periodistas porque simplifican. Critica a la organización porque desnaturaliza el juego. Critica el entorno porque convierte el Mundial en un producto. Pero el algoritmo, que vive precisamente de simplificar y empaquetar, lo describe así: Bielsa es un sistema que se rebela contra todos los sistemas menos contra el suyo.

Quizá por eso Bielsa incomoda a la IA, que se muestra poco certera porqué requiere mucho análisis no verbal y la conducta no pasa por el filtro de la herramienta. Es brillante, pero agotador. Visionario, pero encerrado. Justo, pero desmesurado. Un entrenador que pierde un partido y abre un juicio universal, sobre su persona, sobre su método. Un detallista al que los detalles no le defienden.

Cierra todo el debate con responsabilidad, la suya: Él es el fracaso. Aunque ni el fútbol, ni la tecnología aceptan conferencias de prensa como prórroga.

Bielsa sigue siendo una anomalía humana. Contra España no solo perdió Uruguay. Perdió, por un día, la idea de que tener razón basta para competir. Para nosotros, no para la IA, Bielsa es un genio y a los genios, más allá del algoritmo, se les debe proteger. La conclusión de Bielsa y la IA es la misma: no aporto valor al fútbol Uruguay.

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