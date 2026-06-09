Yo voy con Bielsa

Sí, voy con Bielsa. Lo digo antes de empezar, para que nadie se llame a engaño. Voy con su rareza, con su terquedad, con su manera monástica de entender el fútbol y la vida. Voy con ese hombre que parece salido de otro siglo y de otra moral. Un entrenador que vive sufriendo.

Marcelo Bielsa es, probablemente, el personaje más atípico del fútbol mundial. Y quizá por eso mismo es uno de los pocos que todavía merece ser mirado con respeto. Le llaman loco, pero su locura no es desorden, es todo lo contrario. Es una obsesión con el método, una forma de vivir el fútbol como si cada pase tuviera una consecuencia ética.

No entrena equipos, los moldea a su visión. No dirige jugadores, los interroga, les pregunta hasta dónde están dispuestos a correr, a pensar, a sufrir, a creer. Porque el fútbol de Bielsa no admite la comodidad. Tampoco es refugio, es intemperie.

Sus rarezas son parte de la leyenda, como vivir en una ciudad deportiva o no ingresar los cheques del salario durante un año. Sus ruedas de prensa son clases de filosofía, respuestas que empiezan con pregunta y terminan en confesión; por no hablar de sus silencios eternos. La mirada baja, la alergia al atajo o el desprecio por la pose.

Bielsa es raro porque en un mundo programado para aparentar, él insiste en ser y eso, hoy, es revolucionario. Es capaz de dejar un club antes de empezar, si siente que no se han cumplido las condiciones prometidas. Dejar el Espanyol o la Lazio o transformar Bilbao con una identidad que no se olvida.

Y después está Leeds. Llegó a un club que vivía atrapado en la nostalgia y le devolvió el orgullo. Bielsa ha ganado menos de lo que su influencia merece, aunque se le reconoce como profesor de técnicos. Su grandeza, sin embargo, no se mide en vitrinas. Su legado es una manera de entender que atacar no es solo una decisión deportiva, sino una declaración de principios. Que presionar no es solo correr, sino comprometerse. Que el equipo debe parecerse a una idea. Que el talento sin esfuerzo es una promesa rota. Que el fútbol, para ser grande, debe tener alma.

Transformó Chile. La convirtió en una selección valiente, agresiva, orgullosa, capaz de mirar a los grandes sin bajar los ojos. Fracasó en Argentina, a pesar de un oro olímpico sanador. Tal vez por eso conmueve verlo ahora en Uruguay, tierra de épica y sobriedad, intentando una última revolución.

Yo voy con Bielsa porque el fútbol necesita personajes así, incómodos, que no negocien sus convicciones, que nos recuerden que el éxito no coincide con la victoria y que perder no significa fracasar. Bielsa sigue siendo un hombre difícil, exagerado, contradictorio y fascinante. Un hombre sentado en una nevera, mirando un partido como si estuviera descifrando el sentido de la existencia. Y eso, en este fútbol tan calculado, tan de algoritmo, tan de patrocinio y simulacro, ya es suficiente para ponerse de pie.

Yo voy con Bielsa. Con el loco. Con el maestro. Con el último romántico que todavía cree que el fútbol no se juega para gustar, sino para merecer.