Bezzecchi, el 'bofetón' de la vergüenza y la responsabilidad que conlleva ser el Nº1

Siempre he pensado que la diferencia que existe entre un gran deportista y uno excepcional es el ejemplo y el legado que termina dejando en aquellos que lo admiran. Tan importante es brillar en el campo, la pista o el pabellón, como lo es contribuir a ser un ejemplo para seguidores y futuras promesas del deporte. Por eso el polémico gesto de Marco Bezzecchi tras la carrera al Sprint en Brno me hizo sentir un bochorno que hacía años que no experimentaba.

Cuando vi las imagenes por primera vez no daba crédito. Me costó digerir el hecho de que un piloto profesional, líder de un campeonato mundial con tanta repercusión mediática como MotoGP, terminase perdiendo los papeles de esta forma para darle un bofetón a un comisario de pista, una figura indispensable para que ese mismo 'rider' pueda salir a pista y seguir acumulando puntos para poder lograr el sueño de toda una vida.

Y, honestamente, se me rompió el corazón. Se me rompió el corazón por el poco respeto que el '72' presentó ante aquel 'marshall' que llevaba horas expuesto a las altas temperaturas que azotaron Brno este fin de semana, recogiendo del suelo motos de más de 150 kilos y velando por la seguridad de aquelo mismo piloto que le agredió.

Porque al final, en su inmensa mayoría, los comisarios no dejan de ser voluntarios que se desviven por las carreras y que acaban colaborando con los circuitos por el gran amor que sienten por el motorsport más que por los cuatro chavos que recolectan por terminar haciendo jornadas de diez horas.

Decía Luca Marini, piloto del equipo oficial de Honda y gran amigo de Marco, que si este 'error' lo hubiese cometido un piloto de la parte baja de la tabla no se habría generado el revuelo que se ha generado con Marco. Y es posible... pero se puede leer desde otra perspectiva: y es que, precisamente, el líder es quien debe convertirse en una referencia en todos los aspectos.

Marco Bezzecchi tras irse al suelo en la carrera al sprint de Brno (República Checa) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tampoco es necesario el linchamiento. Sea como sea, honró mucho al italiano el hecho de acercarse al 'marshall' en primera persona para pedirle disculpas y reconocer que la actitud estuvo totalmente fuera de lugar. Aunque la realidad es que tampoco le quedaba otra opción tras la que se le vino encima.

No entraré en valorar si la sanción es excesiva o escasa. Pero sí agradezco que se tomase cartas sobre el asunto. Agradezco que se de ejemplo, especialmente para todos aquellas jóvenes promesas que ahora observan con admiración a sus ídolos en pista. Que se deje claro que este tipo de acciones no tienen ningún tipo de cabida ni en este, ni ningún otro deporte.

Y es que a fin de cuentas, esta situación termina dejando una reflexión imprescindible, tanto en la vida, como en el deporte: gestionar la ira y saber perder es tan importante como ir rápido, mejorar en cada curva... y saber ganar y encajar cuando las cosas no salen como uno quiere.