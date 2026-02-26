Besar por donde pisa quien lo cambió todo

Leo Messi ha sido, es y será algo muy serio. Con trece años, el Barça le dio la vida. El club que, a su vez, no entiende las dos décadas más gloriosas de su historia, sin su mayor icono. No fueron sólo 35 títulos en 17 temporadas - 10 ligas y 4 Champions -, un botín inédito en la vida azulgrana. Lo que perdurará es haber presenciado en directo un fenómeno único, un relato inmortalizado en las redes para las nuevas generaciones y un genio casi inalcanzable por los siglos de los siglos. Lo cambió todo. Como Johan.

Y sí, a mí me gustaría que se despidiera en el césped. ¿Puedo decirlo sin que me traten como a un iluminado? No creo que defender esa tesis sea incompatible con mirar hacia adelante. Y sin ánimo de agitar de nuevo el debate, me parece ridículo estigmatizar a la gente por apoyar un “last dance”, como si el el crack argentino, que apunta a su sexto Mundial de titular, fuera un dechado. Messi ha sido un hilo clave en el mandato de Joan Laporta. Le echaron en 2021 y le volvieron a cerrar la puerta en 2023. Porque no, no quiso irse al Inter Miami. Se fue porque no le dejaron volver, que es lo que pretendía. Desde luego, es normal que su nombre esté en la agenda de la campaña. También en la del expresidente.

Laporta percibe que el souflé con Messi ha bajado, que a sus 38 años no pesa lo que pesaba y que ni él va a perder la reelección por ese desencuentro ni los precandidatos van a ganarle por reconciliar a la estrella con el club. Por eso, se deja ir y reconoce, por primera vez, que no hay relación. En realidad, debería recordar a Pep... “Sin Leo, no hubiera ganado tanto”. Laporta tampoco sería el mismo. No, sin Lionel.