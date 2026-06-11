Bernardo Silva: Cantera y/o cartera

El caso es muy interesante. Bernardo Silva acaba contrato con el Manchester City després de haberse convertido en un futbolista de época. En agosto cumplirá 32 años y, a pesar de que lo quieren en el mundo entero -el del fútbol de verdad y en el de los petrodólares- ahora le apetece jugar en el Barcelona. Le gusta su histórica idea futbolística y, también, la de Hansi Flick. En cualquier otra época ya hubiera sido presentado porque todo el mundo sabe que Bernardo iría como anillo al dedo azulgrana... pero en ésta, no. La economía no es boyante y La Masía ha abofeteado de manera violenta a todos los que dudaron de ella.

El jugador portugués puede jugar de todo. De extremo derecho está Lamine Yamal pero, para una emergencia, valdría. De media punta destacan Fermín y Olmo, pero él también lo haría de fábula. En el ManCity ha acabado jugando de medio centro pero el Barcelona está apostando por una dupla impresionante, con Bernal y Pedri, y con Gavi en la recámara pero muy cerca de los titulares. ¿Qué haría usted con el caso Bernardo?

El Barça tiene un acuerdo con él porque entiende que es una excelente oportunidad de mercado para fichar a un futbolista top que desea jugar de azulgrana. Sin embargo, el club avisa de que no habrá firma hasta cerrar la operación del 9. ¿Cómo entenderían ustedes el fichaje de Bernardo Silva? ¿Como una traición a Fermín, Olmo, Gavi, Bernal y a La Masía, en general? ¿Como un regreso al pasado más sórdido en el que era costumbre tirar millones a la basura fichando extranjeros que no hacían falta? ¿O creen que las temporadas cada vez son más exigentes y, por tanto, que podría haber espacio para todos? E incluso, ¿piensan que el enorme talento del portugués ayudaría en el crecimiento de estos jóvenes futbolistas?

El verano apunta a largo. Nada se puede descartar, ni siquiera que el Barcelona no fiche a ningún 9 y empiece a apostar por Lamine Yamal por dentro. O que renuncie al acuerdo con Bernardo ante el interés del Atlético de Madrid como gesto de buena voluntad mientras se discute el precio del traspaso de Julián Álvarez. O, para hacer el caso aún más rocambolesco, que acabe en el Real Madrid de Jose Mourinho, que anda buscando un armador de juego que haga olvidar a Modric.