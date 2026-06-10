Bernardo libre, una pieza casi irrenunciable

“No dejéis escapar a Bernardo Silva”. Ese fue el mensaje que no olvidará Ivan San Antonio, el compañero de Sport que cubrió en Lisboa el penúltimo bolo de Portugal antes del Mundial. Soltó la frase un peso pesado del staff luso, como si en el grupo tuvieran ya algún indicio de las dudas de “Messizinho”, el apodo que el mago Fernando Chalana le puso, siendo muy joven, a la menuda ya exestrella el City. Lleva años Bernardo soñando con su llegada al Barça. Mientras tuvo contrato, hizo lo imposible por venir. Ahora, con el todocampista libre, casi se descontaban las horas para ver a Silva rulando en el Camp Nou. Pues nada. Se pospone el desenlace. Se deshincha el globo.

“Iré donde me quieran de verdad”, espetó el portugués en la zona mixta. ¿Qué quiso transmitir exactamente? En Barcelona, hay debate sobre algo que parecía incontestable. Bernardo Silva, en el mercado sin contrato... ¿Estamos locos o qué? Al Barça. De cajón. Pero a él no le basta con ser útil. Pretende, a sus 31 años, un rol importante. Además, tiene propuestas y el Barça no quiere pujas. El 2+1 a la baja, ya pactado, o a otra cosa. El genio lisboeta ha escuchado hablar de overbooking, de no ser una prioridad y de casi provocar la marcha de Marc Casadó, a quien mueve Mendes, como a Bernardo. En el Atleti, le dan las llaves. Tal vez, si recordaramos la vuelta de Copa, sin Frenkie, y en la que Pedri y Bernal terminaron sin poder andar, el discurso fuera otro. Y entonces, igual percibiría otra música: que su fútbol, sin traspaso de por medio, resulta irrenunciable. Aún hay tiempo para retocar la letra y cantarle al amanecer.