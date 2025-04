Benquerença y la cadera de Boateng

Los jugadores del FC Barcelona acabaron muy enfadados con el arbitraje de Olegario Benquerença ante el Inter en 2010 / JORDI COTRINA/EL PERIÓDICO

Me acuerdo de Olegário Benquerença, el árbitro portugués de la última semifinal de Champions League entre el Barça y el Inter de Milán. Hay arbitrajes que forman parte de leyendas negras de clubes (Tom Henning Øvrebø y el Chelsea, sin ir más lejos), y el Barça también tiene los suyos, pero me da la sensación de que el nombre de Benquerença no es tan familiar como debiera. Tal vez no nos acordamos porque el Barça al que masacraron en Milán, el gran Barça de Guardiola, ganó mucho y pasó a la historia. Es como si aquella semifinal perdida doliera menos, algo así como el gol anulado por Mateu Lahoz a Messi, que significó perder una Liga contra el Atlético de Madrid en una época de vacas gordas, casi de empacho.

Aun así, el arbitraje de Benquerença fue de (mala) nota. Permitió el juego muy duro de jugadores como Cambiasso y Samuel, se comió un penalti a Alves y, sobre todo, concedió un gol de Diego Milito en una posición que hace bueno al VAR que tenemos hoy, a pesar de sus muchas imperfecciones. El Barça empezó ganando en San Siro y acabó perdiendo por 3-1. En la vuelta no remontó (podríamos hablar también del gol anulado a Bojan), y aquella semifinal acabó con la celebración/provocación de José Mourinho y la escena bochornosa de los aspersores. El Inter pasó a la final (ganó 2-0 al Bayern de Múnich) y Mourinho se ganó el fichaje por el Real Madrid como el anticristo del mejor Barça de todos los tiempos. La historia no le salió bien al madridismo.

Cuatro victorias, seis derrotas

Esas semifinales salieron cruz. De hecho, de las 10 últimas semifinales de Champions jugadas por el Barça (todas en este siglo), los azulgranas han caído en seis ocasiones y han ganado en cuatro. Las derrotas han sido todas dolorosas: la del Inter con Benquerença, la remontada del Liverpool en Anfield, un contundente 7-0 global contra el Bayern, un penalti decisivo fallado por Messi contra el Chelsea, un estéril cruce contra el Manchester United sin ser capaces de marcarles un gol, y un 0-2 con exhibición de Zidane en el Camp Nou un día de Sant Jordi, en la ida, que después fue irremontable en la vuelta.

Las semifinales que se saldaron con victoria forman parte ya de la historia del club: la del regate de Messi a Boateng contra el Bayern de Múnich de Guardiola, la del 0-2 en el Bernabéu con golazo de Messi en plena tormenta de Clásicos, la del Iniestazo al Chelsea y la del 0-1 en Milán con una asistencia de otro mundo de Ronaldinho a Giuly. Las cuatro victorias en semifinales acabaron con otros tantos triunfos en las finales. Este es el reto que el joven equipo de Hansi Flick afronta en unos días contra el Inter de Milán.

Una semifinal de la Champions es un espejo. Factores como la suerte y el arbitraje influyen, pero en esencia el duelo al más alto nivel de exigencia y a las puertas de la gloria sirve para reflejar los defectos y las virtudes del equipo. Benquerença fue un factor decisivo, pero en aquella semifinal el Barça de Guardiola, en la ida, pagó muy cara cierta tendencia a desconectarse de los partidos, que ya había mostrado durante la temporada; y en la vuelta se hizo evidente una tendencia que se repite en casi todos los equipos de Pep: el escaso porcentaje de acierto en la cascada de oportunidades que genera. Cada semifinal saldada con derrota o con victoria refleja la esencia de aquel equipo, desde la calidad justita del que perdió contra el Madrid de los Galácticos la temporada 2001-2002 hasta la excelencia del Barça de Neymar, Suárez y Messi (y Luis Enrique), que fulminó al Bayern de Pep.

Tristeza, no decepción

Este Barça de Flick es aún un equipo en formación. Nadie hubiera pensado en agosto que llegaría tan lejos, ni en España ni en Europa. En Dortmund sufrió un primer baño de realidad europeo. La eliminatoria contra el Inter dará la medida real del equipo. Pero, a diferencia de otros Barça, no dictaminará el balance de la temporada. Si este imberbe equipo en formación llega a la final, será una alegría increíble, y si no llega será triste, pero no un fracaso ni una decepción. Si no llega, será un hito en su aprendizaje, un hasta luego, porque es difícil imaginar que no vendrán más semifinales. Eso sí, esperemos que ningún árbitro sume su nombre al de Benquerença en nuestra particular lista de agravios.