Bendita 'Laminemanía'

La primera gran noticia de la noche fue ver a Ronald Araújo en el once titular y marcando un gol. El regreso del capitán no es una cuestión menor: su presencia transmite jerarquía y puede resultar decisiva en el tramo final de la temporada.

La segunda, casi inmediata, fue confirmar que Lamine Yamal no entiende de escenarios ni de rivales. El joven delantero azulgrana compite con la misma naturalidad contra el Albacete que en un partido de Champions. Disfruta sobre el césped, lo intenta una y otra vez, ataca, defiende y genera peligro de forma constante. Lo tiene todo y, por si fuera poco, también define. Bendita sea y que dure mucho esa 'Laminemanía' que afecta al equipo en ausencia de Pedri.

Así que no es casualidad que fuera el propio Lamine quien desatascara un partido complicado, en el que Rashford volvió a dejar señales preocupantes de su falta de acierto de cara al gol. El británico desborda cuando quiere, pero sigue penalizando al equipo cuando se planta solo ante el portero.

Dani Olmo cumplió con nota y Marc Bernal continúa dando pasos firmes en su crecimiento en un encuentro que, sin ser brillante, confirma al Barça en las semifinales de la Copa del Rey, evitando el ridículo mostrado en la anterior eliminatoria por el Madrid de Arbeloa.

El penúltimo partido de Laporta

El presidente del Barça confirmó que dimitirá el próximo lunes para poder presentarse a las próximas elecciones. De este modo, el encuentro en el Camp Nou frente al Mallorca será el último que viva esta temporada en el sillón presidencial, pase lo que pase en las urnas el próximo 15 de marzo. Así lo determinan los estatutos del club y así sucederá.

O sea, que a partir del próximo lunes viviremos un mes y una semana de campaña electoral, que no parece que vaya a traer sorpresas. Laporta lo tiene todo para ganar, en un momento en el que buena parte del barcelonismo disfruta con el equipo.