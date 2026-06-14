El anillo de los Knicks, una bendición para la NBA

Los Knicks levantaron su tercer anillo de la NBA 53 años después. Con ellos, ya son ocho campeones en ocho temporadas diferentes. Una absoluta bendición para la NBA.

Además, el relato va mucho más allá. Nueva York derrotó a los Spurs de Victor Wembanyama, un equipo que parecía indestructible tras destronar a los Thunder como campeones del Oeste. Sin embargo, la vida a veces tiene estas cosas. Un equipo del Este, esa conferencia que para muchos tiene un nivel muy inferior al Oeste, ha logrado llevarse el título en unas Finales que han sido una auténtica exhibición, noche tras noche, de Jalen Brunson.

El base es la clara representación de lo que es la Conferencia Este. Una estrella en segundo plano, que no entró en el debate por el MVP de la temporada y que, además, fue incluido en el segundo quinteto ideal. El Este representa eso mismo, la lucha contra los grandes nombres. David contra Goliat. La temporada pasada, por ejemplo, lo vimos con Tyrese Haliburton, un jugador muy parecido a lo que ha sido esta temporada Jalen Brunson y que, si no llega a ser por aquella lesión en el tendón de Aquiles en el Game 7, quizás hoy los Pacers tendrían un anillo en sus vitrinas.

La realidad es que los Knicks han sido muy superiores a los Spurs. Han ganado los tres partidos a domicilio. Los tres. Además, a excepción de uno de los cinco encuentros, todas las victorias de los Knicks en estas Finales han tenido prácticamente el mismo guion. Un inicio espectacular de San Antonio, una remontada de Nueva York tras el descanso y un final agónico. No es casualidad. Los dos equipos han mostrado sus virtudes y sus defectos en estas Finales.

San Antonio pecó de inexperiencia en muchos tramos. Se podría señalar a Wembanyama. Sus números son buenos, sí, pero sus actuaciones han quedado lejos del nivel que mostró ante los Thunder, una serie que por momentos parecía su final particular. El francés no debe preocuparse. Llegarán más finales, premios individuales y grandes noches para demostrar que es un jugador único y uno de los mejores del mundo. Sin duda, han sido sus primeras Finales de muchas que vendrán.

El futuro que rodea a la NBA sigue siendo un misterio. La futura competición en Europa o la expansión de equipos en la liga son algunos ejemplos de los frentes abiertos que tiene Adam Silver entre manos. Despachos aparte, lo que es una realidad es que este desenlace es una bendición para la NBA. Los Knicks, una de las franquicias con más seguidores del mundo, un equipo de la débil Conferencia Este y con una supuesta estrella un escalón por debajo de Wembanyama, la futura cara de la competición, han superado todas las adversidades para dar a la mejor liga del mundo su octavo campeón en ocho años diferentes.