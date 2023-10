Bellingham Balón de Oro

En el clásico Bellingham marcó dos goles, pero me quedo con el partidazo de Gavi, imperial

Tras el clásico del pasado sábado se nos quedó cara de tontos. Qué le vamos a hacer. Los últimos minutos fueron una jarra de agua fría. Lo tuvimos a tocar y se lo llevó el Madrid, que solo jugó veinte minutos. Los partidos entre los grandes se deciden por pequeños detalles, por eso que se llama la pegada. Los merengues no habían chutado a portería antes del minuto 60, pero llegaron dos veces y cerraron un partido que no merecieron ganar, como mucho empatar.

La conclusión en la meseta es clara: ya tienen al nuevo Balón de Oro, es Jude Bellingham. Es la suma de Cristiano y Benzema. Situémonos en el sábado. El jugador inglés marcó un buen gol, no un golazo (este es mi criterio), un chutazo en el que Ter Stegen pudo hacer más. El segundo es un gol de chiripa (como diría mi padre). Resultó decisivo, aunque jugó un partido flojo, si eliminamos las dos acciones decisivas. Eso sí, el inglés está que se sale, ha hecho un inicio de temporada con tantos goles como partidos. Nadie duda de que es un jugador diferente, un superclase que juega con una elegancia atípica de un tipo de sus dimensiones.

Pero para mí el MVP, si aislamos el resultado del encuentro, fue otro. Me quedo con el partidazo de Gavi, imperial. Ese pequeñito jugador que ya le ganó el Golden Boy el año pasado al del Madrid, para que tengan memoria los que no le recuerden. En el partido, le secó mientras tuvo esa misión, al mismo tiempo que se desplegaba en ataque continuamente con un desempeño impresionante en una posición en que casi no le habíamos visto. Para Xavi, hoy por hoy, cuando debe decidir las alineaciones, tan solo debe pensar en quiénes son los nueve jugadores que acompañarán al andaluz y a Ter Stegen.

Le hemos visto jugar de falso extremo izquierdo, de interior derecho o izquierdo y el sábado jugando junto a Gündogan como segundo pivote. Xavi le encomendó pegarse a Bellingham y fue su sombra. Le presionó hasta la extenuación en zona de tres cuartos, en cada ocasión que recibía, sin prácticamente hacerle faltas. Tras la entrada de Oriol Romeu, esa marca se modificó y llegaría el segundo.

Su intensidad es pegadiza, su coraje forma parte de su liderazgo a su corta edad, que ya nadie le discute. Su estima y defensa por el club es encomiable. Vive los partidos y los postpartidos como un seguidor más. Tras el clásico, en pleno campo perdió la compostura tras el pitido final y asomaron lágrimas en sus dañadas mejillas. Una demostración más de su sentimiento culé. Orgullo de tenerle en nuestro equipo es lo que uno siente.

Perder con Gavi es perder con amor propio, con un tipo que nos representa, que nos hace quedarnos tranquilos de que se ha competido hasta el límite. No hay un culé más culé que él en un terreno de juego. El ideal sería competir con once Gavis.