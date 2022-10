El Bayern no será condescendiente

Dos escenarios diferentes se le presentan al técnico del Barça para afrontar el partido ante el Bayern, que entiendo que lógicamente le harían decantar por un once titular u otro. El Barça jugará su partido, sabedor del resultado del Inter-Plzen y, por tanto, consciente de si sigue vivo o no en la Liga de Campeones. Si los checos han sido capaces de puntuar en Milán, lo más lógico sería pensar que Xavi afrontaría su partido ante el Bayern con todo su arsenal, con sus mejores hombres, para poder mantener las opciones de pasar la fase de grupos.

El otro escenario -el más normal- y muy diferente mentalmente es jugar ante los alemanes sabiendo que ya estás eliminado, aunque es cierto que hay un premio en metálico por victoria y además prestigio en juego. Lo normal en esa situación sería apostar por los que menos minutos tienen en sus piernas y reservar titulares para la Liga en Valencia, el próximo rival.

Pero como Xavi está obligado a dar el equipo titular a la UEFA con una hora de antelación al partido, el partido de Milán no habrá finalizado ni mucho menos y obligadamente Xavi deberá apostar por su once más competitivo. Porque que nadie espere un Bayern condescendiente, que por el mero hecho de estar ya clasificado va a relajarse o a bajar la intensidad de su juego, pues no lo hace nunca, se juegue mucho, poco o nada.

Bajas importantes

Sin duda son importantes Neuer, Leroy Sané y la duda de Müller, pese a entrar en la relación de convocados, pero es cierto que tiene gente joven que viene muy fuerte como el francés Tel o el holandés Gravenberch y el ya contrastado Musiala, a un grandísimo nivel -es el máximo goleador del equipo-, que puede jugar tanto de extremo, ya lo hizo en su última visita al Camp Nou, creando mucho peligro y desbordando constantemente en el uno contra uno, pero también puede jugar por dentro, por detrás de la referencia en ataque.

Si esa referencia vuelve a ser Mané -que parece no encontrarse cómodo de 9- , Musiala o Coman serían extremos en una banda y Gnabry en la otra. También cabe la posibilidad que Mané vuelva a la posición de extremo y Gnabry o Choupo-Moting serán el hombre más avanzado. Ulreich estará en portería, con una pareja de centrales grandes, fuertes y contundentes.

Centrales fuera de zona

Upamecano- que ha mejorado ostensiblemente esta temporada- con De Ligt; ambos pueden sufrir si se les saca de su zona de confort. Pavard y Davies en los laterales, más defensivo el primero y con mucha proyección al ataque del canadiense, que es velocísimo y le permite recuperar su posición defensiva tras atacar en campo contrario.

Kimmich es el alma organizadora del equipo, con mucha calidad y también trabajo, mientras Goretzka o Sabitzer gozan a su lado de mayor libertad para sumarse al ataque y con mucha llegada al área rival. El Bayern es un conjunto que domina prácticamente todos los registros de ataque, desde el posicional al contraataque, pasando por las transiciones veloces o el juego directo.

Por tanto, el Barça deberá estar atento a todas las vertientes que puede ofrecer un conjunto tan bien trabajado como el que dirige Julian Nagelsmann.