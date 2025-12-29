La Batalla de los Sexos, una idiotez para idiotas

Los más obtusos y los amargados parecen haberse unido para comparar el deporte femenino con el masculino a nivel de marcas y de rendimiento. Es una solemne idiotez, propia de personajes con problemas serios o con convicciones políticas más basadas en sueños húmedos que en la realidad.

El deporte femenino debe mirarse en el espejo del masculino en cuanto a difusión y en cuanto a premios económicos, con un ejemplo extraordinario como el atletismo. Primero el visionario Primo Nebiolo, después el corrupto y difunto Lamine Diack y ahora el decepcionante Sebastian Coe han trabajado bien para lograr la equiparación. No hay atletismo masculino y atletismo femenino. Hay atletismo y punto.

Los aficionados vibran lo mismo con el pertiguista sueco Armand Duplantis que en su día con la expertoguista rusa Yelena Isinbayeva o ahora con la estadounidense Sidney McLaughlin (400 lisos y vallas) o con la marchadora granadina María Pérez, quien protagonizó un histórico 'pique' con el brasileño Caio Bonfim en los 35 km marcha de los Mundiales de Tokio.

¿A alguien se le ocurre comparar los kilos de la bola en lanzamiento de peso masculino o femenino? ¿O la altura de las vallas en los 400 vallas (deberían subir las femeninas también en 100)? Disfruten del deporte y huyan de comparaciones pueriles que son más machistas que otra cosa.

El partido entre la número 1 femenina Aryna Sabalenka y el semirretirado australiano Nick Kyrgios fue una aberración que tan solo buscó un poco de dinero y una diversión árabe en el planeta de los petrodólares. La bielorrusa es la mejor fémina de la actualidad y debe competir entre mujeres. El resto son pajas mentales.

Y no pasa nada. ¿Qué habría hecho en la Euroliga la mejor jugadora de la historia, la estadounidense Diana Taurasi (seis veces campeona olímpica)? ¿Qué haría ahora la estrella canadiense Summer McIntosh si nadase pruebas masculinas? ¿O Alexia Putellas en la Champions masculina? Dejen de hacer daño al deporte.

¿Qué quieren que les diga? Yo disfruto más ahora viendo saltar y sonreír a la australiana Nicola Olyslagers que a los dominadores de la altura masculina, ya sean Hamish Kerr o Woo Sang-Hyeok. Que sí, que el neozelandés y el surcoreano saltan más alto. ¡Váyanse a paseo y déjenme en paz!