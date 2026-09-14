No basta con ser el equipo más divertido del mundo

Hacía muchos años, y quizás décadas, que no veíamos un Barça tan rápido, tan dinámico, tan alegre, tan versátil… y tan divertido. Lo diremos muy bajito, cruzando los dedos para no romper el hechizo, pero por momentos los viejos del lugar recordamos sensaciones de la primera temporada de Guardiola. Son palabras mayores, tan mayores que casi es un tabú pronunciarlas, pero este equipo recuerda en estos primeros partidos a aquel equipo que se comía al mundo, que devoraba a sus rivales y que finiquitaba los partidos en apenas unos minutos. Cierto, es todavía muy temprano, pero el fútbol es y será siempre un deporte de sensaciones muy por encima de cualquier estadística, y hoy el Barça de Flick exhibe una confianza y una superioridad que no queda reflejada fielmente en ninguna clasificación, por mucho que sume la friolera de veintiséis goles y seis victorias en los primeros seis partidos oficiales.

Sin embargo, como la perfección no existe, ayer este magnífico equipo, tras 75 minutos de fantasía, tuvo 10 peligrosos minutos de desconexión total, que pudieron haberle costado algún disgusto. En la rueda de prensa tras el partido, Flick fue inteligente porque se atribuyó la culpa en el primer gol del Levante por escoger mal el momento del cambio, pero también lanzó una advertencia para rebajar la euforia ambiental: "todavía debemos hacer algunas cosas mucho mejor".

No es la primera vez esta temporada que el entrenador blaugrana eleva el listón en sus declaraciones, e incluso en la previa del partido quiso lanzar un mensaje a sus jugadores: "Si cambia la actitud, iremos por el mal camino". Flick sabe que en el fútbol todo es extremadamente frágil y que las temporadas son muy largas.

En medio de este arranque fulgurante, todas sus declaraciones buscan compensar el estado de ánimo del entorno, en el que todos tendemos a la euforia desmedida. Al mismo tiempo, procura evitar que la plantilla se lo crea antes de tiempo. Lo cierto es que, más allá de su estrategia comunicativa, el técnico tiene razón: al Barça le queda todavía un largo camino hasta la matrícula de honor.

Los 10 minutos de pájara contra el Levante podrían convertirse en una auténtica tragedia contra equipos como el PSG y en competiciones como la Champions. El camino hacia la gloria es simple y complicado a la vez: es imprescindible regular las emociones, no perder la concentración y, además de ser una apisonadora goleadora, conseguir ser también una fortaleza defensiva. No basta con ser el equipo más divertido del mundo. Hay que ser también el más fiable.