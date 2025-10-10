El basket NBA ha llegado al Palau antes de tiempo

Will Clyburn ofrecióe espectáculo al máximo nivel al que le siguió Punter / FCB

El Barça sumó una victoria espectacular en su estreno en el Palau esta temporada ante un equipo que no da tregua como el Valencia Basket, demostrando que los azulgrana cuentna con un arsenal ofensivo al nivel de los mejores de Europa.

Una victoria frenética, a ritmo de triple y acciones trepidantes, donde el único objetivo que se marcaron ambos equipos era atacar, atacar y atacar, sin dar tiempo a las defensas a establecerse.

Un baloncesto al más puro estilo NBA donde lo más importante es encontrar el milimetro de espacio para conseguir un buen tiro como hizo primero Will Clyburn (19 puntos) al que le siguió en la segunda mitad un Kevin Punter absolutamente enloquecido, y que acabó siendo el gran estilete azulgrana, con 27 puntos.

¿Es éste el baloncesto que debe practicar el Barça? Quizá para los puristas del baloncesto, no es la mejor opción, donde las defensas, dicen, han de ser decisivas para conseguir victorias. Aunque si anotas más puntos que el rival, aunque llegue a 100, ¿a quién le ha preocupado en el Palau?

Recital ofensivo

El espectaculo NBA es puro ataque y estos dos equipos han ofrecido un recital ofensivo que ha hecho las delícias del Palau, que no está acostumbrado a este tipo de encuentros donde no puedes quitar la vista de la pista o ya te has perdido la siguiente acción.

Si el Barça hubiera perdido el encuentro ante un gran Valencia, todo serían críticas por la incapacidad de frenar al rival. Pero la victoria se ha quedado en casa, la primera de la temporada en la Euroliga ante el culé, y no es momento de hacerse el ‘harakiri’ con el tema defensivo. Ya habrá otros encuentros cuando la bola no entre con tanta facilidad y habrá que arrimar el hombro defensivamente. Por una noche, más vale disfrutar del espectáculo, que se asemeja a esa NBA que todo el mundo espera en un par de años.

De momento, parece que ya la tenemos aquí antes de tiempo, pero bajo el paraguas de la Euroliga, que visto así, no parece tan mala competición europea con partidos como éste.