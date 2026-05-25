Bartzokas, Vezenkov, la Euroliga y la maldita paciencia

Con la única excepción de las tres campañas seguidas de Sarunas Jasikevicius (2020-23) y con importantes apuestas económicas y deportivas como Nikola Mirotic o Cory Higgins, el Barça lleva dando tumbos desde la marcha de Xavi Pascual en 2016.

Fuera de la Final Four por tercera temporada consecutiva, el cuadro azulgrana no ha disputado los cuartos de final por primera vez desde la temporada 2017-18, en una campaña que empezó Sito Alonso y acabó Svetislav Pesic con título copero incluido.

En la anterior, el Barça había apostado por un Georgios Bartzokas que en el curso 2015-16 había dejado a los azulgranas fuera de la Final Four como técnico del Lokomotiv Kuban. Por entonces, las competiciones europeas no eran políticas como ahora.

Bartzokas, este domingo en la final contra el Madrid / EFE

La secretaría técnica llevaba tiempo siguiendo al técnico griego y peleó hasta hacerse con sus servicios, pero las cosas no salieron. El equipo fue undécimo en la Euroliga (a cuatro victorias del octavo), perdió en cuartos de la Liga (2-1) y en semifinales de la Copa del Rey (67-76), en ambas ocasiones contra el Valencia Basket (2-1).

El Barça destituyó a Bartzokas a final de curso. ¿Por qué no se mantuvo la apuesta? ¿Por qué no se le dio confianza? Pues precisamente por esas urgencias que tan solo desaparecieron con Saras y que ahora vuelven a afectar a los azulgranas.

En 2020 regresó a Olympiacos y esa temporada fue duodécimo en la Euroliga. En la siguiente perdió en 'semis' y en 2023 cayó en la final contra el Madrid en unos últimos minutos increíbles con una canasta final de Sergio Llull (79-78). El club heleno mantuvo su apuesta y el domingo alzó su cuarta Copa de Europa.

Vezenkov, talento y versatilidad a partes iguales / EFE

Tres cuartos de lo mismo sucedió con un Sasha Vezenkov que llegó al Palau en 2015 desde el Aris con 20 años recién cumplidos. Se le veían detalles de gran calidad, pero en 2018 acabó yéndose a Olympiacos. Tras una campaña en Sacramento Kings, volvió a El Pireo en 2024 y es quizá el mejor jugador de la Euroliga en el global de la década. Ya tiene su primera Euroliga.

Para obtener resultados, la clave es invertir y ser firme en las apuestas si los primeros resultados no salen. Si fulano es el entrenador ideal de consenso, hay que ser valientes y mantenerlo. Lo contrario es ir construyendo proyectos nuevos casi cada temporada. Y claro, así pasa lo que estamos viendo con el Barça. Olympiacos podría ser un buen espejo.