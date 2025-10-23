La 'barcelonización' del Real Madrid

Xabi Alonso da instrucciones durante el Real Oviedo - Real Madrid de LaLiga 2025/26 / AP

Llega el clásico con el liderato en juego en una Liga que, tras apenas nueve jornadas, se presenta como un duelo de largo recorrido entre el Barcelona y el Real Madrid. Regresan las épocas de las grandes batallas entre los equipos de Pep Guardiola y Jose Mourinho en que cualquier tropiezo penaliza mucho.

El domingo se va a escribir el primer enfrentamiento entre Hansi Flick y Xabi Alonso. El proyecto del técnico alemán en el Barça empezó con mucho éxito; veremos cómo va el estreno madridista del guipuzcoano. No hay duda de que el Santiago Bernabéu estará muy atento a lo que suceda este fin de semana después del humillante 4 a 0 en los enfrentamientos entre azulgranas y blancos de la temporada pasada.

Fútbol bajo sospecha

Estará vigilante por esto y, si me permiten, por otro detalle más: el fútbol que pretende Xabi Alonso está bajo sospecha. El madridismo, que saca pecho por sus indiscutibles éxitos, ha simplificado siempre la explicación sobre su estilo futbolístico.

En realidad, incluso se gusta ridiculizando el método azulgrana a pesar de que desde la llegada de Johan Cruyff al banquillo del Barcelona en verano de 1988 hasta hoy -han pasado 37 años- los azulgranas hayan ganado 58 títulos, por 53 del Real Madrid, por ejemplo, con cinco Ligas, seis Copas y dos Supercopas de España más.

Eso sí, en el mismo periodo de tiempo, en la casa blanca retumban los éxitos de nueve Champions, por cinco del Barça. ¿Saben lo que sucedió en los 37 años anteriores a la llegada de Cruyff? Que el Real Madrid ganó 17 títulos más, incluidas seis Copas de Europa y 16 Ligas más que el Barça. Algo habrá influido el método futbolístico de Cruyff.

¿Lo detestan?

Quizás por esto lo detestan. Y quizás por esto, también, han tratado a menudo de confundir en las claves de los éxitos de la selección española, incluido el Mundial de 2010, con seis jugadores del Barcelona titulares en la final de Sudáfrica y Xavi e Iniesta en el pódium de un Balón de Oro que ganó Leo Messi.

Ahora Xabi Alonso, que jugó esa final y que después pasó por las manos de Pep Guardiola en el Bayern, trata de imponer un fútbol que quiere posesión, juego de posición y presión. El Bernabéu arruga la nariz y cierto entorno reniega de algo que se parece demasiado a lo que se ha venido exhibiendo por Barcelona durante la mayoría de las temporadas de las últimas cuatro décadas.

Aunque el proyecto de Alonso está empezando el madridismo está expectante ante un fútbol que desea las líneas juntas y quiere pases, que corre menos de área a área y que castiga al jugador vago. Y que, incluso, usa la cantera -Asencio, Carreras, Fran García y Gonzalo, muy presentes, más Fran, Jiménez, Mestre, Navarro y Thiago acumulando convocatorias, semana tras semana.

El Madrid es el líder, pero el Atlético le metió cinco y el partido del domingo, ante el Barça, puede ser más decisivo de lo que marca el momento de la temporada. Y Xabi Alonso lo sabe.