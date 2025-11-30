Más barcelonitis que madriditis

¿Por qué ahora Florentino Pérez se refiere y ataca con tanta dureza al Barcelona tras meses y meses de tregua? Evidentemente, el divorcio de la Superliga del Barcelona habrá pesado, pero también, y mucho, la situación del conjunto blanco en este comienzo de temporada, por debajo de las expectativas, tras otra millonaria inversión en fichajes. El equipo no juega a nada y el incipiente proyecto de Xabi Alonso tiene importantes goteras que amenazan con inundarlo todo.

Era necesario desviar el punto de mira a otros temas. Buscar otros debates y quién mejor que el Barcelona como diana y blanco de las críticas.

En el fondo, siempre ha sido así. La realidad de las relaciones Barça–Real Madrid es más esta que la impostada e interesada que mantuvieron estos tiempos atrás, impulsada por el Real Madrid, al que le interesaba sobremanera liderar la nueva Superliga, y secundada, también por intereses económicos, por el Barcelona a remolque. Son los eternos rivales y así vuelven a estar.

Casual o causalmente, unas horas después del duro discurso del presidente del Real Madrid contra todos y contra el sistema, dos polémicas decisiones arbitrales allanaban y facilitaban un pobre empate del Real Madrid en Elche. La presión a la que está sometiendo a todos los estamentos del fútbol español da sus frutos. Sorprendentemente, el empate a 2 en Elche con la sangre brotando de la nariz de Iñaki Peña sube al marcador. Incomprensible. Críticas a la Liga, al sistema arbitral, a los calendarios, a la UEFA, a todos y contra todo, que descentran también al colectivo arbitral.

Curiosamente, uno de los más atacados es el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien lleva a gala ser muy madridista desde pequeño. Y no se cansa de repetirlo. Si Florentino quiere un presidente de la Liga más cercano al Madrid, como dice Laporta, habrá que preocuparse.

Que el Real Madrid se preocupe o esté más pendiente del Barcelona que al contrario es un buen síntoma para el Barcelona. Esa llamada barcelonitis parece ser en estos momentos mayor que la madriditis —que también ha existido en algunos momentos, las cosas como son—. Pero desde tiempo atrás, la era Cruyff, el ciclo Guardiola, la etapa Messi, en nuestro fútbol rezuma más barcelonitis que madriditis. Tengo la sensación de que desde muchos sitios del madridismo se está siempre más pendiente de lo que pasa u ocurre en Can Barça que en su propia casa. No hace falta más que ver los constantes ataques a Lamine Yamal y a todo lo que le rodea, con una saña y envidia a veces injustificada. Eso también es barcelonitis.

Laporta estaba obligado a responder, no podía dar la callada por respuesta y permitir que resonaran todas las graves acusaciones y ataques contra el Barcelona en la Asamblea blanca. Aunque podía argumentarse que no ofende quien quiere, sino quien puede. Pero las acusaciones eran de mucho calibre, muy graves y no podían quedar así. Además, no vienen ahora a cuento. Remover y remover situaciones permanentemente para buscar enfrentamiento con el rival. Y, claro, Laporta dice que si quieren guerra, la tendrán.