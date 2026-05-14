La barcelonitis de Florentino Pérez

Tras las celebraciones, el Barça perdió en Vitoria pero su éxito en la Liga ha provocado la mayor crisis del Real Madrid en muchos años. La cortina de humo de Florentino Pérez en la rueda de prensa del martes es de las más densas que se recuerdan en el fútbol mundial. Cero autocrítica de su gestión, con el estadio Santiago Bernabéu mareado en un laberinto de causas judiciales provocadas por unas obras que ponen en muy mal lugar al alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, y al resto del poder político de la comunidad. El barrio, que tiene suficiente capacidad profesional y económica para no asustarse, se ha rebelado contra Florentino. Además, la Superliga ya huele a podrido en otro fracaso personal mayúsculo. En el ámbito social, no habla muy bien del presidente madridista unos estatutos que limitan a niveles muy poco democráticos las opciones para ser candidato a la poltrona blanca. Su desafío macarra solo se sostiene con unas pinzas en la nariz.

En el terreno deportivo, el Real Madrid campeón de Europa que fichó a Mbappé hace dos temporadas, es hoy un meme ante el baby-Barça de Flick. El mundo vive sorprendido por la nefasta configuración de la plantilla y por la elección de Álvaro Arbeloa, por el poder de un Vinicius capaz de echar a un entrenador o de provocar el desplante de una institución tan laureada en un premio tan prestigioso como el Balón de Oro y, por supuesto, por normalizar peleas a puñetazos que envían futbolistas al hospital. Que todos los caminos lleven a Mourinho es otra hazaña increíble...

El discurso populista del presidente del Real Madrid para evitarse hoy una nueva bronca en el partido ante el Oviedo es, a la vez, asqueroso, por machista, mentiroso, narcisista y racista. Y por paranoico, denunciando conspiraciones entre el periodismo que sigue la información madridista cuando los fiscalizadores de su obra se cuentan con los dedos de una mano. Su tic mafioso explicando que se cargó al veterano informador José María García y que va a hacer lo mismo con "los malos periodistas de hoy" no debería caer en el olvido.

Más de los mismo con sus lamentables informes arbitrales avanzados por su televisión que tratan de disimular un hecho científicamente demostrable: que el Real Madrid es el equipo más beneficiado de la historia del fútbol. ¡Siete de las últimas 14 ligas robadas! Maravilloso. O, quizás, penoso. El 'caso Negreira', sin duda un gran error del Barcelona, le ayuda a seguir confundiendo aunque la sentencia de la justicia puede empujar a Pérez a otro fracaso.

Son las cosas del dinero y del poder. Como lo tengo, mando, y pobre del que no obedezca. La verdadera cara de Florentino Pérez, hasta ahora escondido tras el silencio de once años sin ruedas de prensa pero implacable a nivel empresarial en todos los círculos políticos y sociales influyentes tan asiduos al palco del Bernabéu. Florentino, ya sin careta, es un hombre en crisis que después de levantarlo ha llevado a todo un Real Madrid a un gran agujero, también, ético. Anunció elecciones. Después de ir recogiendo toda la basura que vertió el martes veremos si llega a tiempo para convencer al madridismo de su plan para el futuro.