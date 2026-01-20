La barcelonitis que delata la realidad del Madrid

La injusta y rocambolesca derrota del Barça en San Sebastián, entre postes e intervenciones del VAR que convierten en actos de fe las decisiones posteriores, ha aliviado al Madrid, pero en modo alguno ha resuelto su crisis y problemática deportiva. El Madrid sigue siendo un equipo con muy poco fútbol y una entidad con enormes conflictos estructurales, agravados por la opinión expresada a gritos por sus socios respecto al presidente y una de sus figuras, Vinicius. Así que todo lo que estamos oyendo y oiremos estos días es simplemente bla, bla, bla, palabras huecas, relato de perdedor.

El madridismo siempre se ha jactado de no padecer barcelonitis, quizás porque siempre dominaron los estamentos del poder, pero de un tiempo a esta parte, Florentino Pérez aparece como un hombre superado por los acontecimientos y son sus relatores los que intentan imponer una realidad falsa.

El argumento estrella es Negreira, que se cae por partidos como el del domingo en Atocha. Y luego está que si el Barça no juega como el año pasado, que si se perdió la Supercopa plantando cara, que si solo es un punto de desventaja... barcelonitis en estado puro, síndrome de manual del perdedor.

No es lo mismo haber perdido injustamente contra la Real Sociedad que perder la Supercopa y días después caer en la Copa ante un equipo de Segunda. No es lo mismo que te anulen dos goles y disparar cinco veces a los postes que seguir viviendo de penaltis y balones parados. Es de equipo pequeño y perdedor trasladar sus defectos a otro que le supera en todo, de modo que para el barcelonismo es una gozada asistir al empequeñecimiento de su gran rival.