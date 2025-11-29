Desde Madrid han acusado al Barça durante muchos años de tener ‘madriditis’. Lo hacían cuando desde Barcelona se argumentaba que el club azulgrana no ganaba títulos por culpa de los árbitros. La situación ha cambiado de forma radical. Así lo mostró el pasado domingo Florentino Pérez en la Asamblea de Compromisarios del club blanco.

El mandatario madridista no soporta perder. Y fue muy duro para él que la temporada pasada, tras fichar a Mbappé y construir otro equipo galáctico, su equipo se quedase en blanco y el Barça acabase ganando el triplete nacional. También lo es que el presidente del Barça, Joan Laporta, tras unos primeros años en los que fue de la mano de Florentino Pérez, decidiese partir peras, dar apoyo a Javier Tebas, presidente de LaLiga y el enemigo número uno de Florentino, y abandonar el proyecto de la Superliga, uno de los legados que quería dejar el presidente madridista junto al nuevo estadio Santiago Bernabéu.

Aquella ‘madriditis’ se ha convertido en ‘barcelonitis’ y Florentino Pérez, ante sus socios, cargó contra el Barça por su apoyo al presidente de LaLiga, por las inscripciones de jugadores y, especialmente, por el ‘caso Negreira’, atreviéndose a poner en duda los éxitos del Barça de Guardiola, del Barça de Messi, equipos que marcaron una época y que son reconocidos en todo el mundo por sus triunfos y por su manera de jugar con un estilo que pasó por encima de un Real Madrid que solo pudo parar al equipo azulgrana algún año suelto con la dureza y las malas artes de José Mourinho. Buscó datos el presidente del Real Madrid y solo los comparó con los del Barça en un claro ejercicio de ‘barcelonitis’. Y, como si Negreira siguiese siendo el vicepresidente de los árbitros, trasladó su enfado y sus palabras a tiempos actuales, mostrándose convencido de que los colegiados van en contra de su equipo, cuando la sensación que tienen todos los otros clubes es completamente contraria.

A las acusaciones del presidente del Real Madrid, contestó este viernes Joan Laporta. Lo hizo con la palabra que da título a este artículo. “Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça es que tienen barcelonitis”, dijo. Y siguió con una verdad como un templo cuando explicó que Florentino lanza esas acusaciones “para desviar la atención de otras historias que no les deben estar saliendo bien”. Porque nadie o pocos han dicho en Madrid que todas las palabras del presidente blanco en la Asamblea son para tapar su deseo de empezar a vender el club blanco en pequeños porcentajes, algo que se debatirá en una próxima Asamblea Extraordinaria.