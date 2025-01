¿Barcelonismo o Laportismo?

Joan Laporta comparecerá ante los medios la próxima semana / FC Barcelona

Ramon Besa, una de las mejores plumas de este país y maestro de periodistas, comentaba hace unos días que ya no se debate sobre el barcelonismo, se debate sobre el laportismo. Y esa opinión coincide con la que tiene un gran amigo, un tipo cabal, barcelonista, futbolero, pero alejado de este entorno: “El otro día estaba viendo con mis hijos por televisión la Gala del 125 aniversario del FC Barcelona y cuando acabó, pensé para mí mismo: no ha sido la Gala del FCB, ha sido la Gala de Laporta”. Estoy de acuerdo con él. Hoy, todo lo que hace referencia al FCB pasa por Laporta, para lo bueno y para lo malo. Ya es un personaje excedido.

Ese laportismo del que hablaba Besa, se ha convertido en una religión. Y como toda religión, tiene sus feligreses. Personas fieles que haga lo que haga su pastor, diga lo que diga, lo aceptan sin rechistar, sin el más mínimo atisbo de crítica ni de reflexión, como si fuera la palabra de Dios. Hoy su Iglesia es X, la red social.

Pero no nos equivoquemos. Laporta y el FCB tienen ahora el balón donde querían que estuviera para poder imponer su relato: Olmo y Pau Víctor pueden jugar... momentáneamente. Y lo han celebrado como si hubieran ganado esa Champions League que se le resiste al Barça desde 2015. Y aquí, señores, no hay nada que celebrar. Bueno, sí, feliz por los dos futbolistas, que no tienen la culpa de nada.

El martes, Laporta se presentará ante la opinión pública y dará su versión de lo ocurrido (está en su derecho, faltaría más...). El CSD no ha dicho que el FCB tenga razón. Tampoco que el FCB lo haya hecho todo bien. ¿Qué es lo que Laporta y sus acólitos no entienden como ‘cautelar’? El CSD ni siquiera ha entrado a valorar los argumentos de la RFEF ni LaLiga y tampoco las dos resoluciones judiciales previas.

/es/noticiasEs una pena que esa victoria parcial, repito, en absoluto definitiva, la celebrara Laporta en Arabia con esa coreografía zafia y chabacana de butifarras e insultos. Es un enorme contrasentido que la máxima representación del FCB se comporte de esa guisa y por otro lado el club quiera ser ejemplarizante con la Grada d’Animació. Imagino que sus integrantes tendrán algo que decir al respecto.

El martes Joan Laporta dirá lo que tenga que decir, pero sobre todo debería aportar la prueba documental que demuestre que el FCB había ingresado, en tiempo y forma, el dinero de la venta de los asientos VIP que le exigía la LaLiga antes de la medianoche del 31 de diciembre. La patronal, después de la tomadura de pelo que ha sido Barça Studios/Vision, no quería correr el más mínimo riesgo.

Y segundo, el presidente del FCB tiene la obligación de explicar públicamente a los dueños del club, con pelos y señales, qué empresas de Qatar y Dubai han comprado los asientos VIP y qué personas son sus propietarias. No puede volver a salirse por la tangente y esconderse en esa confidencialidad que todo lo tapa a su conveniencia. Y de paso, estaría bien que nos contara qué fue a hacer a Mongolia con el socio de su despacho.

Su vicepresidenta, Elena Fort, que merece un capítulo aparte, ya ha dicho que el FCB no ha cometido ninguna negligencia, todo lo contrario. Y yo le pregunto: ¿acaso el agujero económico que ha provocado Barça Studios, tapado con la venta de activos futuros, no es una negligencia? ¿Qué quieren, que encima les aplaudamos?

Y respecto a sus contradicciones sobre Qatar, señora Fort, ¡hombre!, tápese un poquito, ¿no? Se ha pasado años ‘rajando’ de forma furibunda contra la junta anterior, pidiendo su dimisión, que se retirara inmediatamente la publicidad de la camiseta por el contrato con Qatar, ¿y ahora usted dice que la venta de los asientos VIP es una buena operación para el club? Es decir, y perdón por la expresión, hemos pasado de “Qatar nos ha dado por el culo” a “Qatar nos ha salvado el culo”. De verdad, hágaselo mirar.