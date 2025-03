El barcelonismo está ‘in love’

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 4-0 Real Sociedad de la jornada 26 de LaLiga EA Sports

A Aitana Bonmatí y a Lamine Yamal les han vuelto a nominar. Esto, por fortuna, no es un Gran Hermano. Es un gran trabajo de la primera residencia de futbolistas de España, avanzada a su tiempo, y una apuesta del entonces presidente Josep Lluís Núñez. Allí les inculcan valores, sí, pero les hacen trabajar duro bajo parámetros que, a día de hoy, nadie discute y casi todos aplauden. A Aitana Bonmatí y a Lamine Yamal, hija e hijo de esta institución única en el mundo, les han colocado esta vez en el podio de los premios Laureus. Una reiteración maravillosa que enorgullece a un barcelonismo al que emociona verles en un terreno de juego, a los que aplauden y, sobre todo, a los que reconocen su calidad innata potenciada en La Masia.

Ambos han estrenado entrenador esta temporada. A Pere Romeu nadie le ha tenido que explicar lo que es y lo que hay en este Barça Femení que sigue arrollando en la Liga F. Para Hansi Flick las cosas no fueron tan fáciles pero a la que tuvo a toda su plantilla al completo en la pretemporada y le pasaron la cuenta de gastos, tuvo muy claro que lo de hacer de la necesidad virtud iba a ser su ‘mantra’.

Lejos de los focos de las salas de prensa, el técnico alemán trabaja y duro. Dedica el tiempo justo a los medios de comunicación, lanza mensajes cargados de ‘seny’ y de la ‘rauxa’ ni sabe, ni contesta. Ocho meses después de su aterrizaje en Can Barça, se ha convertido en un líder silencioso que prefiere ceder su parte de gloria a los jugadores que le están llevando a lo más alto. Del “haremos lo que podamos porque somos un equipo en construcción” a los resultados de hoy ha pasado casi de todo. La memoria, en el fútbol, es anémica pero no olvidemos que hace cuatro días no sabíamos si Olmo y Pau Víctor iban a ser inscritos, cautelarísima mediante.

Lo más importante, bajo mi punto de vista, que ha conseguido este Barça 24/25 es haberse sobrepuesto a adversidades que van más allá del césped y dotado de un valor aún más alto a La Masia y a sus trabajadores. Casi nadie conoce los nombres y apellidos de los que, cada día, lidian con niños, niñas y adolescentes en las categorías inferiores del club. A los que hay que sumar padres y madres que preguntan, exigen, ayudan y torpedean. Comparten la educación y la formación de estas criaturas que muchas, muchísimas, se quedan en el camino. Las que, al final, pasan la criba antes debían esperar mucho para poner un pie en un entrenamiento del primer equipo. Hoy, con dieciseis años, puedes ser decisivo.

El barcelonismo está enamorado como pocas veces antes. Las jugadoras del Femení multiplican su orgullo, le hacen viajar a disputar finales europeas y disfrutan cada Balón de Oro de Alexia y de Aitana. Casi se han acostumbrado al éxito, el que tanto ha costado en la versión masculina. Pero han llegado ellos, ‘els nanos’, los chavales que se duchan con Lewandowski y con Ter Stegen. Los que saltan desacomplejados al campo, los que aun así cargan con la mochila de la responsabilidad cuando aún llevan la ‘L’ colgada en el cristal del coche y los que son conscientes de que les falta oficio pero les sobra hambre.

Gestionar todo esto y obtener resultados es obra de Hansi Flick. Cierto es que se apoya en la veteranía en determinados escenarios -léase el de hoy- pero él sabe que los que se besan el escudo cuando marcan son los que levantarán el brazo los primeros para ir a la guerra.