Barcelona necesita un Espanyol fuerte

Jugadores y jugadoras del primer equipo del RCD Espanyol junto al presidente Alan Pace / Valenti­ Enrich

El Espanyol está de fiesta. Y no solo por la magnífica celebración de su 125 aniversario con muchos aciertos como el cartel conmemorativo de Javier Mariscal o la canción interpretada por Cris Juanico sino porque, tras muchos años de sufrimiento, el club comienza a creerse todo su potencial.

El Espanyol, por ciudad, por masa social y por historia ha estado dormido demasiados años a causa de los problemas económicos y de una propiedad que se limitó a saldar la deuda sin entender la gran capacidad de una entidad cuyo gran activo siempre ha sido la afición. Y ahora se dan los ingredientes idóneos para intentar convertir al Espanyol en un grande: hay nuevo propietario, la masa social ha crecido y el equipo, por fin, funciona deportivamente.

El club blanquiazul ha dejado pasar muchos momentos decisivos de su historia para impactar mucho más en la sociedad. Ni las Copas del 2000 y el 2006, ni la final de la Europa League sirvieron para despegar una entidad que se enfrenta a un desafío: ser uno de los cuatro primeros equipos de España.

Ese es el reto que se ha marcado el nuevo presidente, Alan Pace, sin hacer alardes pero trabajando sostenidamente para conseguirlo. Barcelona necesita a un Espanyol fuerte, tal y como sucede en Madrid con sus dos equipos de cabecera, que llegaron a protagonizar una final de Champions. Es evidente que se necesitará inversión, paciencia y resultados deportivos, pero ya no se puede ir hacia atrás. Europa debe ser una obligación y no un sueño.

Porque el Espanyol no merece vivir siempre con el miedo en el cuerpo evitando descensos. Se han hecho cosas rematadamente mal, pero los nuevos propietarios están obligados a aprovechar la inercia de esta ilusión que se ha despertado. Por el momento, Alan Pace, no ha querido desgranar su proyecto, aunque en pocos días se ha ganado el afecto y ha conseguido que el Espanyol vuelva al foco mediático. El club blanquiazul parecía muerto con un propietario que llevaba cuatro años sin aparecer, pero ha revivido y no puede repetir errores del pasado.

Se necesitan cambios internos, invertir en la cantera y acertar, algo que por desgracia no ha sido muy habitual en un club cuyas parcelas deportivas han sido autodestructivas. Toca soñar.