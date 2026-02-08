El Barcelona es una máquina casi perfecta de ganar

“Ganar, ganar y ganar” que decía Luis Aragonés. Ya son 17 victorias en los últimos 18 partidos, que se dice pronto. Flick ha conseguido armar una máquina casi perfecta de ganar. Un equipo muy fiable, muy reconocible, muy solvente y muy ganador. Juegue quien juegue, falte quien falte y rote quien rote, el Barcelona siempre presenta equipos altamente competitivos y con muchas variantes tanto ofensivas como de creación de juego.

Ayer, sin Pedri, Raphinha ni De Jong, y aunque le costó entrar en el partido terminó logrando una victoria cómoda y tranquilizadora para meter presión a sus rivales. Es un enorme mérito tener un grupo ganador tan importante. Es un equipo muy fiable, sabes que no te va a decepcionar y que difícilmente se va a dejar los puntos en partidos fáciles. Puede ocurrirle un accidente como ya ocurriera frente a la Real Sociedad en San Sebastián después de un acoso y derribo total, de una enorme superioridad y de un merecimiento absoluto de la victoria en uno de esos partidos que se pierden de cada cien que se disputan. Un accidente en más de dos meses de competición inmaculada del Barcelona. El meta Remiro fue el héroe e incluso las decisiones arbitrales injustas perjudicaron al Barcelona, que debió haberse llevado el partido cómoda y holgadamente.

Este Barça es una garantía. Sabes que el equipo va a dar la cara en cualquier circunstancia y ante cualquier rival, y eso ya es mucho. Que va a competir todos los títulos hasta las últimas rondas. Es una plantilla muy competitiva, con todos los puestos doblados y todos los jugadores activados y dispuestos a competir. Sigue creciendo y sumando efectivos a la lucha. El crecimiento de nuevo de Bernal, el rendimiento de Rashford, la irrupción también de Marqués... Todo son buenas noticias para un Barcelona en el que ya casi no es noticia que arranque los partidos con siete canteranos de la Masia o siete catalanes. O que Lamine Yamal sea cada vez más estrella y brille con tanta regularidad en los últimos tiempos.

Este Barcelona es la envidia del fútbol moderno, solo comparable actualmente al Arsenal de Arteta. Llega al momento decisivo de la temporada con toda la plantilla enchufada, a la espera de Gavi, y con todos los títulos abiertos para disputar y bien encarrilados. Para los que dudaban de las segundas temporadas de Hansi Flick, aquí están los hechos, los números y lo que es más importante, las sensaciones. Te dirán que un gran Barca solo le lleva un punto de momento al Real Madrid, que hoy podrían ser cuatro, pero esto va también de sensaciones, y las que transmite uno y otro equipo no tienen nada que ver, parecen distintos deportes.

Los barcelonistas llevan tiempo disfrutando, y mucho, con este equipo y se sienten orgullosos de quienes juegan y como juegan. No lo duden, hay líder para rato.