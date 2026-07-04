Barcelona, entre el éxito del espíritu olímpico y la inseguridad

Barcelona parece haber recuperado una de sus mejores virtudes: la capacidad de situarse en el escaparate del deporte mundial. La ciudad vuelve a sonar con fuerza cuando se habla de grandes acontecimientos internacionales.

A la Fórmula 1, MotoGP, la Copa América, aunque el impacto ciudadano fue bastante más discreto de lo esperado, el espectacular acto celebrado en la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, el permanente foco mediático que genera el FC Barcelona y la salida del Tour, se suma una estrategia que recuerda inevitablemente al espíritu que convirtió a la ciudad en un referente hace más de tres décadas.

Aunque no se dispute en Barcelona, la Ryder Cup del 2031, que tendrá lugar en Girona, refuerza esa apuesta por acoger eventos de primer nivel. Todo ello demuestra que el deporte vuelve a ocupar un lugar destacado en la proyección internacional del territorio.

Es imposible hablar de esta realidad sin mirar a 1992. Los Juegos Olímpicos no solo fueron un éxito organizativo; transformaron para siempre la ciudad. Cambiaron su urbanismo, mejoraron las infraestructuras y situaron a Barcelona en el mapa de las grandes capitales del mundo. Aquel legado sigue vivo y continúa siendo un activo que pocas ciudades pueden exhibir con tanto orgullo.

Sin embargo, no basta con atraer competiciones de prestigio. Una ciudad que aspira a organizar los mejores eventos debe ofrecer algo más que buenos escenarios deportivos. Debe ser accesible, eficiente, limpia y, sobre todo, segura. Y es precisamente en este último punto donde Barcelona tiene una asignatura pendiente.

Es cierto que los delitos menores han disminuido, pero también lo es que en los últimos meses han aumentado de forma preocupante los asesinatos cometidos con armas de fuego. No se trata de alimentar discursos alarmistas, sino de afrontar una realidad que preocupa tanto a los ciudadanos como a quienes nos visitan. Si las administraciones quieren consolidar el regreso al circuito de los grandes acontecimientos internacionales, deberán endurecer las penas y actuar con la misma determinación con la que presentan sus candidaturas. Porque el prestigio se conquista con esfuerzo, pero puede perderse con rapidez.

Dicho esto, Barcelona vuelve a respirar ambiente olímpico y eso es una buena señal.