El Barcelona como ejemplo

Hasta el momento, y en la primera fase del Mundial, la marcha de la selección española no pasa de ser discreta. Apenas un buen partido, o mejor dicho, medio, en la segunda jornada ante Arabia, una selección menor. Mal arranque y discretas sensaciones en el debut ante Cabo Verde y solo unos brotes verdes en la recta final del partido cuando irrumpió con muchas ganas Lamine Yamal. Y ante Uruguay, más de lo mismo, partido muy trabado y deslucido en el que los nuestros hicieron valer su oficio y el grave error del meta Muslera para asegurarse el primer puesto del grupo sin demasiada brillantez y, hasta el momento, con poco juego.

Hemos de confiar que la selección vaya de menos a más y a partir de los cruces eliminatorios empecemos a ver esa versión que tocó el cielo en la pasada Eurocopa de Alemania. La España de los extremos, Lamine y Nico, que ganó todos sus partidos y supuso una enorme brisa de aire fresco para nuestro fútbol y para toda Europa.

Entonces sí, De la Fuente supo sacar el máximo rendimiento de los suyos. Los mencionados Williams, Lamine Yamal, Pedri hasta su lesión, Zubimendi, Olmo, Carvajal, Merino u Oyarzabal rayaron a un nivel en algunos casos desconocido. Incluso para el extremo del Athletic fue el lanzamiento al estrellato internacional. Entonces sí fue España un equipo alegre, atrevido, arrollador y exuberante en su fútbol. Sabía lo que quería y lo ejecutaba tuviera delante a Inglaterra, la anfitriona Alemania o la mismísima Francia de Mbappé.

Por eso, porque les hemos visto jugar alegremente, no reconocemos hasta el momento a la selección del Mundial. Es verdad que cada día somos más exigentes, que las condiciones son distintas a las que se viven en una Eurocopa por horarios, clima, desplazamientos... pero a este grupo se le debe exigir más.

Varios jugadores han llegado cortos de preparación. El seleccionador apostó fuerte por varios y quizás eran más de los debidos. Lamine Yamal es de los pocos que ha ido encontrando su puesta a punto y que debe ir a más a partir de ahora.

Pero tampoco Pedri está cómodo. Juega más lejos de la base, se desgasta mucho corriendo en la presión y no participa tanto del juego como le vendría bien a su equipo. Olmo está siendo, de momento, infrautilizado. Pasó de ser de los destacados de España ante Arabia, en el único buen partido, a la suplencia seis días después, saliendo desde el banquillo y volviendo a mostrar las mejores sensaciones del equipo.

Gabi fue condenado al extremo en una misión casi suicida para sus características en el debut y condenado después a la suplencia. Ferran pagó el mal estreno a pesar de que está gozando de oportunidades de cara al marco. Le acabarán entrando, pero también necesita confianza. Eric García ofrece una regularidad y polivalencia que aún no hemos podido ver pese a la gran temporada que ha completado.

El único futbolista que mantiene un extraordinario nivel hasta el momento es Cubarsí. Su Mundial, que le ha llevado a ser incluido en el mejor once de la primera fase, es la auténtica consagración del futbolista gironí en el gran escaparate del mundo del fútbol. Su torneo está siendo impresionante y nos hace olvidar que, como Lamine Yamal, solo tiene 19 años.

Ahora que vienen curvas peligrosas y que el Mundial se está poniendo cuesta arriba incluso para grandes favoritas como Alemania, Holanda o Brasil, no estaría de más que los jugadores que han ganado la Liga con el Barcelona y que tanto protagonismo tuvieron a lo largo de la temporada tuvieran más presencia y se sintieran más importantes en el juego del equipo. De la Fuente ya lo hizo antes. Veremos si ve la luz en Estados Unidos. Aún está a tiempo.