Barcelona no debe ser víctima de que Madrid también tenga F1

El Circuit de Catalunya se ha convertido en uno de los grandes referentes de la F1 / EFE

Mal asunto cuando el dinero impone su ley en el mundo del deporte por encima de la tradición y los valores. Algunos países árabes compran clubs de futbol, dominan federaciones y se inventan competiciones. Es una forma de buscar protagonismo a cuenta de lavar petrodólares. Eventos donde los intereses y la legalidad se asoman a fronteras peligrosas. Hace muchos años que el deporte dejó de ser un juego. Después se convirtió en un espectáculo gracias a la televisión. Y ahora es un negocio sin escrúpulos donde la ley del más fuerte se impone al sentido común.

Esta semana se acaba de publicar el calendario de la Fórmula 1 de la próxima temporada. Se han confirmado los temores, Madrid, a golpe de talonario, con un proyecto de circuito urbano que cuenta con un notable rechazo popular, ha conseguido una plaza firmando un contrato que asegura 500 millones en diez años al fondo de inversión americano propietario del gran circo, Liberty Media. Money is money. Por segunda vez en España habrá dos Grandes Premios la próxima temporada. La primera vez que esto sucedió acabó muy mal, los aires de grandeza del presidente Zaplana llevaron a la ruina al circuito urbano de Valencia.

El problema a día de hoy, aunque la Generalitat está negociando a fondo, es que el circuito de Barcelona/Cataluña no tiene garantizada la organización de su Gran Premio para el 2027. De momento, todo son buenos deseos y promesas vagas. Cuando Italia acaba de perder su segundo Gran Premio, Imola, y Francia no tiene plaza en el calendario, que España tenga dos crea dudas a los americanos cuando cada año hay mas países del tercer mundo que pagarían fortunas por recibir la Fórmula 1. Para ellos el business es lo mas importante ya que los fondos de inversión solo persiguen beneficios.

La cuestión es que Montmeló se lo ha ganado y se lo merece. Dejarla fuera sería una injusticia tan difícil de explicar que ni nos lo podemos imaginar. 300.000 espectadores este año, un trazado querido por los pilotos, una tradición que dura treinta años y una organización ejemplar, tendrían que ser cartas suficientes para asegurar la continuidad aunque sea a cuenta de aumentar de forma notable el pago anual al propietario del campeonato. No tendría que ser un problema de dinero, para Catalunya es un evento icónico con un gran retorno económico.

El contrato se acaba el 2026, la Fórmula 1 le debe mucho a Montmeló. No tendría que alargarse la decisión. Barcelona no puede ser víctima de la entrada de Madrid ni tampoco parece viable que propongan un escenario alternativo: año sí, año no. Fira de Barcelona, como nuevo gestor de la instalación, debe jugar fuerte para conseguir que el Gran Premio de Barcelona/Cataluña renueve contrato por muchos años. Ni un paso atrás en los derechos adquiridos, aquí hay afición y pasión.