Los dos Barças del Presidente

Hay dos Barças que hoy parecen vivir en clubes (realidades) distintos. El del fútbol, que ha recuperado algo tan básico como escaso en los últimos años: una línea de juego reconocible. El entrenador define necesidades, el director deportivo trabaja sobre ellas y el club intenta fichar con rigor, atendiendo a la edad, al encaje, al equipo y a la evolución futura de la plantilla. No todo saldrá bien, pero al menos existe un criterio. Y cuando hay razocinio, incluso el error se entiende. Punto y aparte es repetida influencia de algún representante.

El Barça de fútbol transmite que Hansi Flick y Deco comparten una hoja de ruta. Las incorporaciones no parecen una colección de oportunidades inconexas, sino piezas pensadas para un modelo concreto: intensidad, juventud, velocidad y descaro para competir de inmediato. También se aprecia una jerarquía clara: El técnico entrena, el director deportivo planifica (en el corto y en el largo) y la presidencia facilita recursos. Puede discutirse un nombre u otro, pero no la dirección general. Después de demasiados veranos de improvisación, eso ya supone una victoria institucional. La crítica seria banal.

Pero en el Palau ocurre exactamente lo contrario. El baloncesto avanza entre silencios, cargos sin resolver y decisiones tardías. Xevi Pujol está en un limbo contractual, una leyenda como Juan Carlos Navarro ha quedado en una especie de destitución a medias (sin continuidad real, pero sin una explicación a la altura de su figura) y la confección de la plantilla demuestra nuevamente la fragilidad del proyecto. Cuando un jugador del peso de Toko Shengelia duda, el problema no es solamente contractual, explica lo que se percibe desde dentro. Algunos de los nuevos fichajes pueden salir bien, por supuesto; pero, en general, son melones por abrir, en un club obligado a garantizar certezas. La sección se convierte, cada verano, en un ejercicio de fe para agnósticos a esta gestión. No hay entrenador de prestigio que quiera sentarse en nuestro banquillo, porque se encuentran plantillas sin una identidad. En fútbol se ficha para una idea; en baloncesto da la impresión de que primero se ficha y después se intenta averiguar cuál era la idea.

La comparación es dolorosa porque el escudo es el mismo y la exigencia debería ser idéntica. El Palau pide estructura, liderazgo y ambición; no solo dinero tardío. Obliga a saber quién decide y con qué criterio, por respeto a la sección que fue. La Euroliga castiga la improvisación y los rivales crecen. Una cosa es no competir, la otra dar pena. Llegar a la final de la ACB fue un espejismo.

Laporta debe mirar hacia el Palau. Su dejadez con el baloncesto empieza a parecer una renuncia silenciosa o un pasotismo irreverente. Presidir el Barça no consiste únicamente en jactarse de lo bien que va el fútbol. Si uno se vanagloria de tener 50 copas de Europa, está obligado a cuidar las secciones que han construido ese prestigio polideportivo. El fútbol ha encontrado el rumbo. Al baloncesto, en cambio, se encuentra a la deriva. Y eso, presidente, también es responsabilidad suya.