Barça: sí, no, quizás, tal vez, puede ser, mañana...

Laporta atiende a todos los aficionados en Annapolis / SPORT

El pasado mes de mayo el histórico acuerdo FCB-Nike era cuestión de días. El pasado mes de mayo, Nike iba a poner 100 millones de euros ‘cash’ como prima por la firma del contrato. El pasado mes de mayo, el ‘pufo’ de Líbero/Barça Studios estaba a punto de resolverse con la entrada de nuevos socios estratégicos. El pasado mes de mayo, Barça Media (que engloba Barça Vision, Barça Studios y Barça eSports), iba a cotizar en la bolsa de valores tecnológicos de Estados Unidos (Nasdaq) con un valor cercano a los 1.000 millones...

El pasado mes de mayo acabó la Liga y la temporada y hoy, día 3 de agosto, a falta de 14 días para que empiece el campeonato, solo sabemos lo que nos contaron precisamente en mayo, que Hansi Flick será el entrenador del primer equipo del Barça. No sabemos nada de Nike, no sabemos nada de Barça Studios, no sabemos nada del cierre económico... solo sabemos aquello que el presidente ha querido que se sepa: que el Barça está mejor que nunca y que si hace falta, se puede fichar a Nico Williams y Olmo.

El FCB tiene todo el derecho del mundo a controlar los tiempos y la información que quiere que se sepa y se conozca, pero se olvida que no es una empresa privada al uso: sus gestores/directivos/ejecutivos están ahí para dar explicaciones a sus más de 140.000 socios. O al menos, que la información que comparta sea fidedigna.

El Real Madrid, un club que también es de sus socios, hace semanas que presentó los primeros resultados del cierre económico 2023-2024. En Barcelona solo estamos pendientes de si vienen Nico y Olmo, pero hay gente que está muy atenta a lo que decida y firme la empresa auditora Grant Thornton, presidida en España por Ramón Galcerán y que tiene como socio del área de Auditoria a Joan Vall, nuevo presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Sobre todo porque Grant Thornton (cuenta con 62.000 profesionales trabajando en 140 países), resumiendo muchísimo, aceptó el curso pasado un ingreso, el de Barça Studios, que al final no se produjo. Fue humo. Y permitió apuntarse una plusvalía que tampoco ha sido real. ¿Cómo se han contabilizado esos movimientos al cierre del 30 de junio? ¿Tendría que exigirse que se provisionaran esas pérdidas? ¿Puede permitirse que una operación que debía estar cerrada el ejercicio anterior se compute meses después? Hablamos de muchos millones de euros. Depende de lo que diga el auditor Grant Thornton, el FCB puede verse inmerso en un monumental problema.

El FCB ha tenido muchos meses para solucionar ese ‘marrón’ y no ha podido. Por eso expertos en la materia están expectantes por comprobar cómo una empresa auditora de renombre mundial va a resolver este puzle. Y si no, se tapa con Nico y Olmo. Quizás, tal vez, puede ser...