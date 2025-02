Nico González presentado con el Manchester City / MCFC

‘Nico no es el nuevo Rodri (y por eso el City se ha gastado 60 millones)', ha escrito con acierto en Sport Dídac Peyret respecto al fichaje del excanterano del Barça por el Manchester City. Efectivamente, Nico no es Rodri, sino un jugador con alma de interior y físico de mediocentro que ha tardado más que otros compañeros de promoción en explotar. Ronald Koeman le dio la alternativa, pero no continuidad, y Xavi Hernàndez nunca lo vio como mediocentro. Mientras no cuajaba, del filial ascendían al primer equipo y se consolidaban Gavi o Alejandro Balde, por no hablar de otros que vinieron después, como Fermín, Cubarsí o Lamine Yamal.

"Es una pena que, en el caso de Nico, el Barça haya formado a un jugador desde alevín y no pueda disfrutarlo porque en su momento se consideró que estaba verde. Ahora el Manchester City disfrutará de un jugador con todas las cualidades necesarias para triunfar en el Barça", ha escrito Jaume Marcet. Y tiene toda la razón.

El hijo de Fran

A Nico, los veteranos siempre le hemos llamado "el hijo de Fran", en referencia a Fran González, fenomenal jugador del gran Deportivo de la Coruña que en los 90 fue la sensación del fútbol español. En la trayectoria de Nico, pues, se sumaba el interés y el afecto que generan siempre los jugadores de La Masia con el deseo de rememorar a su padre, a pesar de que en su constitución física no se parecen y de que juegan en posiciones diferentes en el campo. No pudo ser, y un club con urgencias económicas y deportivas lo cedió primero al Valencia y lo vendió después al Oporto. Pep Guardiola ve algo en él que ha llevado a esta fuerte inversión del equipo mancuniano. Como dice Marcet, no lo disfrutaremos de azulgrana, al menos de momento. Historias de canteranos hay muchas, y el fútbol da muchas vueltas: Dani Olmo, Cesc, Piqué...

¿Se tuvo poca paciencia con Nico? El barcelonismo, tan adicto a los debates, discute sobre el fichaje del hijo de Fran por el City, temerosos muchos culés de que Pep sepa ver en él lo que Xavi no supo. Es injusto decir que el Barça no tiene paciencia con sus canteranos; solo hace falta ver la configuración de la plantilla hoy. Es cierto que hay algo de necesidad convertida en virtud, pero es un hecho que, a aquellos jugadores jóvenes que rompen la puerta, el Barça no les construye un muro.

Ahora bien, ¿cabría Nico en el centro del campo de hoy, que forman Casadó, De Jong, el lesionado Bernal, Pedri, Gavi, Fermín y Pablo Torre? Cuatro de ellos son canteranos, y Pedri y Pablo Torre llegaron siendo muy jóvenes. En el filial, Unai Hernández ha fichado por un equipo saudí y Pau Prim, mediocentro, parece que seguirá sus pasos. Si Nico hubiera seguido en el Barça, tal vez hoy Bernal estaría en el filial y Casadó, una de las sensaciones de la temporada, fuera del equipo. La Masia genera talento por encima de las posibilidades del primer equipo.

Irrupción prodigiosa

Pero, aun así, la pregunta permanece: ¿se tuvo poca paciencia con Nico? La irrupción prodigiosa de jugadores como Lamine Yamal, Gavi, Balde o Cubarsí, o de Ansu Fati antes, podría hacernos pensar que si un jugador no sobresale a los 16 o 17 años ya no lo hará. Casadó es un ejemplo de que no es así y de que el talento y el desarrollo físico de los jugadores no pueden programarse en un Excel. Nico es hoy mucho mejor jugador de lo que se vio en el Barça, y seguramente, a su nivel actual, Xavi no habría accedido a su marcha y el club no lo habría visto como una forma de recaudar dinero en tiempos de vacas flacas.

¿Se tuvo, pues, poca paciencia con Nico? Ni mucha ni poca, la que se pudo en el momento en el que le tocó saltar al campo. No todos los jugadores formados en La Masia pueden jugar en el primer equipo del Barça, ni todos explotan al mismo tiempo ni de la misma forma. No tiene sentido rasgarse las vestiduras por Nico, o por Cucurella o por Grimaldo. Lo que sí tiene sentido es que, a partir de la experiencia de estos años de apuros económicos y del consenso de que La Masia es un tesoro, cuando la cuenta de resultados vuelva a ser boyante, la paciencia (y la inversión) que en muchas ocasiones se destina a fichajes se invierta en canteranos. Que si Nico no cuaja, aparezca Bernal.

No se trata de no fichar talento, sino de valorar el de casa. Que Nico triunfe fuera del Barça no será un drama. Sí lo sería que fuera la norma y no la excepción.