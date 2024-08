Como si el Barça tuviera a Ronie, Messi y Eto´o

Dani Olmo es el primer gran fichaje del curso 2024-25 / Marc Graupera

Esto es el Barça y se discute todo. Si ganas jugando mal - reconozco que ahí soy muy pesado - porque no convences. Si juegas bien pero pierdes, porque el estilo está obsoleto. Si te falta calidad, porque no has fichado lo suficiente. Si traes jugadores contrastados, porque son caros... La historia no engaña. Al final, si tienes sólo cinco Champions en tantos años de historia es porque muy pocas veces has conseguido que todo fluyera en la misma dirección. No descubro nada nuevo.

El “penúltimo” capítulo lleva el nombre de Dani Olmo, presentado ayer en la montaña olímpica. Si mañana, alguien sin conocimiento de la plantilla baja a la tierra y empieza a recopilar toda la literatura vertida sobre la llegada del egarense, se acaba tragando que el Barça aún va con Messi, Ronaldinho y Eto´o, que Olmo responde a un capricho innecesario y que la Liga se perdió por una disfunción física. Bueno, a ese ignorante habría que contarle la verdad. Que el Barça dejó de cerrar resultados por falta de calidad y de gol, que Flick ha pedido lo mismo que Xavi, futbolistas que le ayuden a ganar y que Dani mejora mucho de lo que tienes.

Olmo, a las puertas de su madurez, es incontestable. Otra cosa es la idoneidad de pedir un crédito para traer jugadores o avisar respecto a la fragilidad del jugador - se perdió 70 partidos - en el último trienio. Son debates que deben hacerse, dentro y fuera. Pero el precio, si ves lo que han costado Joao Neves o Leny Yoro, es hasta asequible; y luego, Olmo tiene tiro, último pase, dribling, combinación y comprensión del juego. Claro, no mete 30 goles. Si los metiera, costaría 90 y no vendría. O sí, si no hubieran dilapidado los 30 de Roque. El drama vive ahí. No en Dani Olmo. Una bendición necesaria.