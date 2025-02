El Barça más triste: Sin fichajes y sin respeto

Parker no entendía como los colegiados no señalaron falta tras abalanzarse sobre él Tavares / EFE

El Barça de Joan Peñarroya está viviendo la situación más dramática que se recuerda en la sección de basket de los últimos años. Muchas de las miradas se ha señalado al técnico de Terrassa como culpable de algunos de los males del equipo, pero no se le pueden achacar las desgracias en forma de lesiones que están viviendo desde el inicio de temporada con Laprovittola y los que le han seguido, y que no le ha permitido trabajar en las mejores condiciones.

Con una plantilla mermada de manera regular por las lesiones, era tarea de la dirección deportiva encontrar soluciones en forma de fichajes. No era necesario traer a uno o dos jugadores de primera línea porque la economía claramente no lo permitía, ¿pero absolutamente nadie para como mínimo dar un poco de aire a los titulares?.

Resulta difícil entender que no ha habido alternativas a los conocidos 'fiascos' de Neto o el esperpéntico posible regreso de Heurtel. Y ahora, el equipo sin recursos en la banda, agoniza para intentar completar la temporada de manera decente.

Los que siguen ‘vivos’ y al pie del cañón se están cargando de minutos ante la falta de banquillo y vuelve a poner en riesgo que alguno de ellos acabe también cayendo. Vista la situación del equipo, donde hasta un joven como Juan Núñez acaba en la enfermería, ya todo es posible.

Con un Barça débil en la pista, y famélico en cuanto recursos económicos en la dirección deportiva, solo faltaba que también el estamento arbitral europeo tampoco respete al conjunto azulgrana como se vio en el duelo ante el Madrid.

Sin peso en la Euroliga

Un arbitraje tan casero y descarado que no tuvo reparos en obviar la flagante falta que recibió Parker en los últimos segundos cuando Tavares se le tiró encima sin miramientos que casi lo ahoga. Pero los colegiados, en la línea del resto del encuentro, prefirieron mirar hacia otro lado.

Un dato que ahora mismo no sorprende, porque el Barça también ha perdido peso en la Euroliga y además, de manera alarmante. Josep Cubells es el responsable de la sección pero no tiene la voz que debería en la competición europea y los árbitros son plenamente conscientes que lo que le suceda al Barça en la pista no va a tener repercusión a diferencia de lo que piten al Madrid. Ver al club tan débil duele, pero es la pura realidad ahora mismo.

Sin jugadores para completar una convocatoria, sin dinero para reforzarse y sin el respeto de la Euroliga con unos colegiados que tratan al Barça con cierto desprecio, no se puede esperar que pueda volver a ser uno de los 'grandes', al menos, a corto plazo. La tercera Euroliga, mal que pese a los culés, puede tardar tiempo en llegar.