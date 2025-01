Un Barça total humilla al Madrid

El Barça goleó al Real Madrid / EFE

Cuatro goles del Barça y tres paradas espectaculares de Courtois resumen a la perfección lo ocurrido durante los 45 primeros minutos de la final. Fue un Barça total que supo controlar el tempo del partido cuando fue necesario, no venirse abajo tras el gol inicial del Madrid, jugar al contrataque y, además, marcaron los tres delanteros. Compitiendo así, este equipo puede aspirar a todo.

Gavi estuvo inconmensurable, Pedri sigue inspirado y Lamine Yamal se parece cada día más a Messi. Por su fuera poco, fue empezar el segundo tiempo y llegar el gol de la manita. La locura se desbordó en Arabia hasta que fue expulsado, justamente, Szczesny. Producto de esta acción, el Madrid logró su segundo tanto y frenó una posible goleada de escándalo de los azulgranas. Una noche que pasará a la historia y que demuestra una vez más que lo mejor que ha hecho Laporta en sus cuatro años de mandato es fichar a Hansi Flick.

Pues sí, tras la humillante victoria al Madrid y tras una semana excitante en Arabia, Laporta tiene ahora 24 horas para la reflexión. Este martes explicará su verdad sobre el caso Olmo, sobre los lamentables hechos sucedidos en el antepalco del estadio de Jeddah y sobre todo lo que le pregunten.

El entorno del presidente cuenta que Laporta anda muy cabreado porque no se le reconoce el esfuerzo que está realizando desde que llegó a la presidencia. Esta molesto porque no se valora la transformación económica que dicen estar aplicando ni la valentía de poner en marcha el nuevo estadio ni el vuelco que ha dado el equipo respecto a la pasada temporada. Seguro que Laporta y los suyos han hecho cosas bien, pero eso no quita que han cometido errores.

Reconocer algunos de ellos sería el primer paso para recuperar una cierta normalidad institucional. Está en sus manos. La humillación al Madrid provocará una nueva corriente de ilusión que Laporta debe gestionar en lugar de volverse loco.