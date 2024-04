El Barça no tira la Liga aunque el sueño es la Champions

Joao Félix celebra con los compañeros su gol al Cádiz / VALENTÍ ENRICH

No era fácil sacar adelante el partido contra el Cádiz tras el encuentro de Champions en París y menos aún tras la victoria una hora antes del Madrid frente al Mallorca. Los de Xavi empezaron el encuentro a once puntos del Madrid, pero terminaron a ocho del líder. Eso supone que si ganan en el Bernabéu se situarán a cinco del líder con dieciocho puntos por disputar. La misión es más que complicada, pero no imposible. Sobre todo, porque ahora se ganan partidos que hace unos meses no había manera de cerrarlos.

De cualquier manera, toda la temporada pasa por lo que pueda suceder esta semana en Manchester y Barcelona. Digo esto porque si el Madrid fracasa frente al City será difícil que deje escapar la Liga. Por su parte, si el Barça pasa a semis centrará todos sus esfuerzos para llegar a la soñada final de la Champions y la Liga quedará en un segundo plano.

Viene pues una semana europea vibrante que acabará con el esperado clásico. Y llega en el mejor momento de la temporada. Joan Felix ha demostrado que está preparado para salir en ayuda si las cosas se complican contra el PSG y Ter Stegen volvió a evidenciar que un equipo grande necesita un portero grande. Desde el regreso del guardameta alemán, el Barça es otro. A todo eso, la mayor parte de futbolistas están en su mejor momento. Eso sí, tiempo habrá para analizar a jugadores como Vitor Roque, pero ahora hay que centrarse en el encuentro del próximo martes.

En fin, que si el Barça juega y compite como lo hizo en la capital francesa estarán en las semifinales de la Champions. No hay más. Los de Xavi dependen más que nunca de ellos mismos. Tienen la renta de un gol y han demostrado que son capaces de estar a la altura de los grandes. Lo que hace unos meses parecía imposible ahora lo tienen al alcance de la mano. El sueño empieza a ser una realidad.