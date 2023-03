El Barça supera el expediente

COSTÓ ARRANCAR

El ambiente era de una cierta relajación. La sensación de que el PAO, debido a su clasificación, no era un rival cualificado, estaba en la mente de todos. Todo y que el equipo griego llevaba unas jornadas haciendo un buen básquet y, además, ganando. El primer cuarto del Barça reflejó lo dicho anteriormente. Muchos errores, Mirotic en el tiro y Sanli con un sinfín de bolas perdidas, y un PAO, más concentrado, que lo anotaba todo, y que casi borró de la pista a los blaugranas. Tanto Satoransky como Laprovittola estaban desaparecidos. Mientras, un Papagiannis espectacular, jugando por fuera, y, más tarde, Gudaitis, cerca del aro, junto al buen hacer de Grigonis lo dominaban todo. Pero, una pequeña reacción del Barça, coincidió con las rotaciones de ambos conjuntos, hizo que el primer periodo finalizara con un ajustado 25-22. Sin duda, lo mejor fue el resultado. El resto del partido siguió otro guion, mucho más favorable a los de Saras. El Barça lo bordó en el segundo cuarto. Colapsó defensivamente al conjunto griego, sólo pudo anotar 11 puntos, masacró en el rebote a su rival y, además, contó con la actuación estelar de un Tobey que sumó 11 de los 21 puntos del equipo, con tres triples de mérito. El PAO marchó tocado al descanso.

CASI DE MERO TRÁMITE

Los últimos veinte minutos se jugaron al ritmo blaugrana. Cuando los de Saras apretaron, se fueron en el marcador. Pero, cuando en el tercer cuatro apareció una cierta relajación, los jugadores griegos lo aprovecharon para acercarse. Una especie de muelle controlado, con un Barça que llevó siempre la iniciativa y que nunca vio peligrar el resultado. Entre otras cosas, porque el PAO no tuvo buenos porcentajes de tiro. Lanzó más a canasta, el Barça perdió muchas posesiones, pero si no estás acertado es casi imposible ganar a un rival de mayor entidad. Además, jugadores clave como Williams, Lee, Thomas o Wolters estuvieron bien controlados y no pudieron jugar a sus anchas. El dominio blaugrana en el rebote, 42 a 18, fue definitivo. Su rival no tuvo segundas opciones. Los blaugranas lanzaron más de tres que de dos, sorpresa, y con porcentajes de traca: 72% en tiros de dos y 46% en triples. Al final, todos los hombres de Jasikevicius sumaron. Pero cabe destacar la labor del tándem Mirotic-Tobey, que lograron 42 de lo 88 puntos del Barça. Una victoria que les da la clasificación. La semana que viene, doble jornada, debe servir para garantizar el factor pista en cuartos.