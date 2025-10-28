El Barça sonríe, pero sigue sin despejar las dudas

El Barça sumó la cuarta victoria de la temporada en la Euroliga / Valentí Enrich

El Barça sufrió de lo lindo ante Olimpia Milano, pero los azulgranas se apuntaron el cuarto triunfo de la temporada en la Euroliga tras imponerse a los italianos por un ajustado 74-72.

No fue ni mucho menos el mejor partido del equipo catalán en lo que va de curso, pero finalmente, tanto Joan Peñarroya como sus jugadores ya saben lo que es encadenar dos triunfos consecutivos entre Liga Endesa y Euroliga, algo que han hecho por primera vez a finales de octubre.

El 10-11 del último cuarto empañó una buena batalla en la que el Barça supo resistir y esperar para darle la vuelta al marcador, si bien es cierto que no pudo sellar el triunfo hasta que sonó la bocina final, tras el fallo en el triple de Shavon Shields.

Clyburn, providencial una noche más

El Barça volvió a vivir en ataque del talento individual de sus estrellas. La llegada de Will Clyburn al equipo es una bendición, y pese al borrón del pasado jueves frente a Zalgiris, el alero estadounidense está siendo la referencia del equipo en este arranque de curso.

Gran noche para él de nuevo, con 17 puntos, y la canasta para el 73-69 que dejó prácticamente visto para sentencia el duelo.

Un ataque demasiado egoista

Pese a que el Barça se debe congratular de haber conseguido el triunfo en esta salvaje Euroliga, me sigue preocupando mucho el juego del equipo. Hay demasiado egoísmo en ataque, y por momentos parece que se suceden los ataques en los que Clyburn, Kevin Punter o Tornike Shengelia deciden jugársela sin excesiva pizarra y fiándolo todo al talento individual. Tan solo 11 asistencias frente a los italianos.

La acción no se detiene, y este viernes, el Barça afronta una prueba exigente en el infierno serbio. Espera el Partizán de Zeljko Obradovic y Jabari Parker, en un partido siempre especial para Kevin Punter, que regresa a su 'hogar'. Un duelo en el que el Barça deberá mejorar su imagen para salir victorioso de Belgrado, ya que con lo ofrecido ante Olimpia Milano no será suficiente.

Mismas victorias y derrotas que el Real Madrid en ACB y Euroliga

Pero ahora toca festejar una victoria que, sumada a la derrota del Real Madrid en Múnich frente al Bayern (90-84), deja a blancos y azulgranas con el mismo número total de victorias y derrotas combinando ACB y Euroliga. "Qué no estamos tan mal" que dijo en su día un Joan Laporta que presenció desde el Palau el duelo ante los italianos.