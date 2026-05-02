El Barça será campeón, pero el Madrid decidirá el día

Sin Lamine Yamal, el Barça pierde gran parte de su chispa ofensiva. Si, además, tampoco está Raphinha, el ataque de los azulgranas se vuelve claramente previsible y mucho menos amenazante. Y, si encima los futbolistas compiten a bajo ritmo y con una intensidad muy por debajo de lo habitual, el partido cae en una preocupante falta de ritmo y resulta plano, aburrido e insulso.

Se puede entender que los jugadores no arriesguen más de la cuenta con la Liga prácticamente en el bolsillo, pero lo visto en los primeros 45 minutos se pareció demasiado a un amistoso de pretemporada.

Incluso, por momentos, parecía que el empate ya les venía bien. Algo, por cierto, que nada tenía que ver con lo dicho por Hansi Flick en la previa. El técnico alemán dijo que saldrían a ganar y parecía todo lo contrario.

Quizá, por ello, tras el descanso, los azulgranas salieron algo más enchufados y solo con ese punto más de intensidad se acercaron con mayor facilidad al área rival. Tanto es así que Lewandowski en el minuto 80 adelantó al Barça y Ferran logro el segundo. Por tanto, tras la victoria, este domingo ya pueden ser campeones. Eso sí, para que ello sea posible, el Espanyol deberá ganar al Madrid en Cornellá y romper su racha de derrotas.

O sea, que se avecina un final de domingo lleno de emociones y también de debate entre la afición culé. Unos quieren ganar el campeonato cuanto antes y que los de Florentino y Arbeloa se vean obligados a realizar el pasillo de campeones a los azulgranas y, otros, porque prefieren hacerlo el próximo fin de semana coincidiendo con el Clásico.

En fin, que sea cuando sea, el Barça será un justo y merecedor campeón de Liga, pese a que le cederá al Madrid la posibilidad de decidir el día.