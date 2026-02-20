El Barça saca garra y ambición en una victoria de autentico desgaste

El Barça estará en las semifinales de la Copa en el duelo dónde le espera el Kosner Baskonia después de resolver un partido muy, muy complicado ante un UCAM Murcia que nunca ha tirado la toalla, y ha puesto en muchos aprietos al equipo de Pascual. Pero la ‘vendetta’ blaugrana se ha consumado, que seguro estaba en la mente del equipo tras haber perdido los dos encuentros disputados esta temporada.

En una batalla por cada balón y canasta, los azulgrana han tenido el momento clave en los minutos finales para coger una pequeña ventaja, que ha puesto en jaque al Murcia, y que ha tenido que claudicar ante el Barça, que tiene una nueva oportunidad en las semis.

Destacado el papel de Kevin Punter, que llegaba entre algodones y que después de verlo en la pista, nadie diría que llegaba al duelo con dudas físicas. Sin duda, toda una jugada de Xavi Pascual que ha escondido sus cartas con el estadounidense y que ha resultado clave, en la parte inicial del partido, y también en el desenlace.

No estuvieron tan bien ni Satoransky, realmente ‘desaparecido’ por falta de rimo y también con problemas de movilidad, y un Vesely que también ha aportado lo que ha podido, para sacar adelante un encuentro, que sin duda, iba a ser el más igualado de estos cuartos de final.

Pascual ha sacado el máximo de sus jugadores, ha tenido un Laprovittola esencial que unido a un Clyburn muy motivado y Shengelia que nunca baja los brazos, el equipo ha superado el primer ‘round’ aunque todavía le quedan dos más para poder levantar una Copa del Rey que no sucede desde 2022.

Ahora llega todo un ‘hueso’ como el Kosner Baskonia, al que los azulgrana han derrotado en los tres enfrentamientos de esta temporada, pero la Copa es una competición totalmente diferente, y el pasado no cuenta.

Veremos cómo responde el grupo ante tan poco descanso, pero lo que está claro que la motivación del grupo está ahí y seguro que volverán a ofrecer un buen encuentro, al menos con la ambición necesaria para acercarse a la final de Copa. Veremos….