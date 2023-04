El Barça saca la artillería contra Tebas

La guerra sin cuartel entre el Barça y Tebas, con el ‘caso Negreira’ como excusa, ha alcanzado una virulencia de consecuencias imprevisibles. El enfrentamiento entre Laporta y el presidente de LaLiga vivió ayer un capítulo de extrema agresividad a raíz de una supuesta prueba falsa presentada por Tebas (que él se encargó de desmentir públicamente) contra el club blaugrana en la Fiscalía de Barcelona. El Barça, harto de la campaña de acoso y derribo que lleva sufriendo desde hace semanas, lanzó toda su artillería en un comunicado repleto de durísimas acusaciones contra el presidente de LaLiga que concluía pidiendo su dimisión. La hostilidad entre ambas partes es manifiesta desde que el Barça impulsara, junto al Madrid y la Juventus, la Superliga y, al mismo tiempo, se negara a firmar el acuerdo con CVC para buscar sus propias ‘palancas’ financieras.

El ‘caso Negreira’ no ha hecho más que empeorar el conflicto porque el Barça considera que Tebas ha utilizado toda su “maquinaria mediática” para intentar desprestigiar la imagen del club blaugrana y cuestionar su honorabilidad. El linchamiento al que se ha visto sometido el Barça por unos hechos que nunca han ocurrido (”El Barça jamás ha comprado árbitros”, recalca la entidad en su comunicado) ha provocado que se vulnerara la presunción de inocencia y se le culpara antes de ser juzgado. Inadmisible en una sociedad democrática: no se ha respetado el derecho a defensa del Barça.

EXPLICACIÓN URGENTE

El ‘caso Negreira’ necesita una explicación urgente por parte de Laporta y todos los ex presidentes (Gaspart, Rosell y Bartomeu) implicados en los pagos al ex presidente del Comité Técnico de Árbitros y a su hijo por unos informes que, eso sí que está claro, no valían el dinero que se abonó por ellos. Todo lo que no sea poner luz y taquígrafos al caso será permitir que sigan especulando con unas trampas que no existieron. Están intentando manchar los títulos de la época más gloriosa de la historia del club blaugrana y hay que defenderse de forma rápida y con argumentos incuestionables.

LA UEFA AMENAZA

Porque la animadversión que genera el Barça entre sus enemigos, que son muchos y muy poderosos, ha llegado también a la UEFA. Ceferin se pronunció ayer sobre el caso de forma amenazante: “La situación es muy grave. Una de las más graves que yo haya visto en el fútbol”. Parece claro que está preparando su justificación para una sanción que podría dejar al Barça fuera de la Champions...