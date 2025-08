El Barça de los riesgos volverá a dar espectáculo

Lamine en acción / Valenti Enrich

De las pocas conclusiones que se pueden sacar de esta gira ante rivales muy menores es que el Barça de Flick va seguir dando espectáculo esta temporada. El entrenador alemán sigue fiándolo todo al ataque con una apuesta defensiva arriesgada y hasta temeraria. Los blaugrana juegan al todo o nada y sin filtros, convencidos de que su calidad ofensiva va a poder con todo. Flick casi consiguió el triplete en su primer año y el Barça es firme candidato este curso para ganarlo todo. Quizás lo logre, pero de lo que no hay duda es que este equipo va a seguir dando espectáculo con una idea atractiva y goleadora.

El Barça ya no tiene misterios, pero sí matices con la aparición de jóvenes que mejoran el fútbol. Es alucinante como La Masia crea talento y Dro es otra muestra de que la cantera es inagotable. El jovencísimo futbolista no solo agitó el partido provocando prácticamente el primer gol, sino que se entendió a la perfección con un genio como Lamine Yamal. Y eso no es nada fácil. Mención a parte también para un Gavi crecido por poder realizar entera la pretemporada y con su lesión ya olvidada. El gran problema o suerte de Flick será elegir entre tanto futbolista de calidad. Porque la temporada es larga, pero la plantilla va sobrada de buenos jugadores.

Quizás quien más mal lo ha pasado en este inicio de temporada es Joan García. En Asia ha podido comprobar los riesgos de las defensas avanzadas y la importancia de no fallar en los duelos de uno contra uno a los que se ve sometido. Viene de jugar metido entre palos y en el Barça va a tener que cambiar de estilo, aunque no hay duda que se trata de un porterazo, ni tampoco que va a jugar de titular sí o sí hasta que se asiente. La apuesta es firme y, a la larga, debe ser ganadora.

El cierre de la gira acabó con una goleada de escándalo. Y pudo ser mayor el festín si en la segunda parte no hubiese caído un enorme chaparrón. Unos segundos 45 minutos que dejaron un detalle importante: Rashford jugó como delantero centro sustituyendo directamente a Lewandowski. Se asoció bien, mostró su potencia y marcó un gol. Al inglés le han firmado como extremo, pero en el United fue absolutamente letal formando de '9'. Y es ahí dónde podría tener futuro en el Barça porque condiciones las tiene todas. Tiempo al tiempo.