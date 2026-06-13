El Barça ‘resucita’ cuando parecía muerto y enterrado

El Barça regresa a la primera final de la Liga Endesa desde la marcha de Jasikevicius y lo hará con Xavi Pascual en el banquillo aunque el recorrido del técnico de Gavà acabe con esta competición en una noticia que fue un autentico terremoto para la sección blaugrana.

Un Barça que ha demostrado amor propio, resiliencia y orgullo para sacar adelante dos eliminatorias que nadie, incluídos los que dimos por muerto al equipo en la dolorosa derrota ante Valencia Basket, pero que ha resurgido de las cenizas para plantarse en la final, a la espera de rival.

Con aquél momento tan bajo en el Palau ante el conjunto de Pedro Martínez, y tras conocerse que Pascual no iba a seguir en el banquillo, todos pensábamos que el equipo se iba a descomponer a velocidad de vértigo, esperar un rápido desenlace y sin demasiado dolor en la Liga Endesa y empezar a reconstruir lo más rápidamente posible.

Pero Pascual quiere irse dejando su huella aunque haya sido solo en unos meses, y ha demostrado que seguía creyendo en el equipo y sus jugadores también le han seguido a pesar de su salida no era el mejor presagio. Una primera ronda ante UCAM Murcia donde el equipo ya demostró que estaba vivo a pesar de perder en el Palau, dio paso a una semifinal donde le esperaba un equipo que había dado la 'campanada' apartando al Madrid del camino de los blaugrana.

Una jugada perfecta que le llevó a medirse a La Laguna Tenerife, que puso empeño pero claramente inferior, y además se encontró a un Barça con la ambición de querer cerrar la temporada con una Liga Endesa en las vitrinas, algo que sería toda una sorpresa a tenor de lo vivido en un año complicado.

Ahora, con el pase a la final, los azulgrana ya se han asegurado su presencia en la Supercopa Endesa en Badalona, en septiembre próximo. El primer premio al esfuerzo de este grupo aunque el gran objetivo es el premio ‘Gordo’ a la espera de conocer si es ASISA Joventut o Valencia Basket. ¡Felicidades al equipo!