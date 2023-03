Un Barça sin ningún resquicio

Los azulgrana, como le gusta a su técnico, no permitieron contraataques del rival y acertaron con las faltas tácticas Hubo estadísticas muy destacadas; por ejemplo, el 10/25 en triples o las 26 asistencias, 15 entre Satoransky-Laprovittola y Jokubaitis

Uno de los partidos más serios que ha disputado el Barça en la temporada. El Zalgiris no es un recién llegado, y está haciendo un gran año. El primer cuarto fue el más igualado, ya que las fuerzas lituanas estaban frescas, y los blaugranas no acabaron de ver el aro con nitidez. No obstante, los de Saras ya cimentaron en estos primeros compases su clara superioridad. El Barça, como le gusta a su técnico, no permitió contraataques del rival, hizo faltas tácticas, y evitó así una de las grandes armas del Zalgiris.

También supieron los culés aprovechar los cambios defensivos en los 2x2 que planteó el entrenador lituano. Cada vez, la bola llegaba con nitidez cerca del aro para sumar una canasta fácil. Fueron momentos en donde la pareja Mirotic-Vesely lo hizo absolutamente todo. En el segundo periodo, más piezas se sumaron al ataque blaugrana. En especial funcionó el perímetro. Tanto Jokubaitis como Satoransky empezaron a atreverse a jugarse situaciones de penetración, o lanzamiento exterior. El panorama se complicaba por momentos para el Zalgiris. Jugadores clave como Taylor y Hayes se iban apagando, y la capacidad de respuesta foránea decayó. El descanso pudo ser un respiro para los lituanos, pero nada más lejos de la realidad.

POR LA VIA RAPIDA

No querían sorpresas los blaugranas. La reanudación fue de traca. Un Barça imparable, con un gran juego colectivo, borró de la pista al Zalgiris. Hasta un cabizbajo e inédito, hasta entonces, Laprovittola emergió, y Kalinic también hizo de las suyas. Enorme defensa blaugrana, colapso total lituano, y carrusel de juego y puntos de los locales. Mirotic seguía sumando, gran encuentro el suyo, y el 77-54 al final de este cuarto dejaba el duelo finiquitado. El montenegrino recibió muchas pelotas, algo que en otros partidos no había sucedido. Los últimos 10’ fueron de trámite, más reparto de minutos, y un triunfo que, aunque claro, es muy valioso.

Hubo estadísticas muy destacadas. Por ejemplo, el 10/25 en triples. O las 26 asistencias, 15 entre Satoransky-Laprovittola y Jokubaitis, sin olvidar las 4 de Vesely. También es remarcable el balance entre los 6 balones recuperados y sólo 7 perdidos. Ante este aluvión de superioridad, el Zalgiris presentó, eso sí, una remarcable lucha en todo momento, pero no fue suficiente. Todo y ser un conjunto que tiene puntos en sus exteriores, fue su hombre alto, Birutis, quien se erigió en su máximo anotador. No funcionó su perímetro, 2/9 en triples, y su ataque acabó perdiendo 14 posesiones. En definitiva, un Barça muy serio se llevó una victoria sólida en un partido que, si no te lo tomas en serio, se acaba complicando.