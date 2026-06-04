A este Barça ya no lo respetan ni los árbitros

Es lo que tiene llevar casi tres años alejado de las finales y sin títulos, con el Palau semivacío en bastantes partidos, con un equipo un tanto dejado de la mano de Dios por parte de la Junta Directiva de Joan Laporta y con una secretaría técnica con muchos más interrogantes que certezas. Del fortín de antaño como locales a una pista en la que se suceden las derrotas e incluso los árbitros ponen la puntilla.

Vaya por delante que hablamos de baloncesto. Habrá algunos que me insulten o que saquen a Negreira, Tranquilos. Tómense una pastilla. Es como si me sacan el Desembarco de Normandía. Hablen de baloncesto, repliquen, argumenten, expresen su punto de vista, pero no recurran a tópicos y no hablen de fútbol. Esto es otra cosa. Se juega con las manos y los goles pueden valer dos y tres puntos.

Volvamos a lo sucedido esta noche en el Palau. El UCAM Murcia igualó la serie de semifinales con un triunfo por 87-90 que da lustre a su sensacional segunda plaza en la fase regular de la Liga Endesa y está mucho más en consonancia del nivel del equipo que4 dirige Sito Alonso a lo que se vio en el primer partido.

El Palau no dio crédito a las dos faltas señaladas sobre Vesely / DANI BARBEITO

Además, los universitarios demostraron lo que más gusta al extécnico azulgrana: fuerza colectiva. Esos argumentos grupales permitieron superar la importantísima baja sobrevenida de su gran estrella, un David DeJulius que gusta mucho al Barça. El base estadounidense con pasaporte eslovaco es el faro ofensivo del cuadro murciano, pero su equipo supo ganar sin él y eso tiene mucho mérito.

Los partidos son cuestión de detalles y me gustaría resaltar uno que quizá pasó desapercibido por no suceder en los últimos minutos. Es un detalle de falta de concentración que no debe permitirse. Última jugada del tercer cuarto tras el triple de Punter con nueve segundos en el marcador. 66-64. El Barça lleva dos faltas y puede cometer otras dos, pero deja que Radebaugh corra y anote un triple lejanísimo. ¿Por qué no se hizo falta?

Sin embargo, en el tema de las faltas hay que hablar de los árbitros, que se equivocaron dos veces seguidas en el último minuto y perjudicaron a un Barça que tiró, eso sí, 28 tiros libres por los 14 de su rival. Forrest falló su segundo tiro libre con 87-88 a 49 segundos del final y los locales atacaron para volver a ponerse por delante. El checo Jan Vesely buscó un bloqueo y le señalaron una falta en ataque vergonzosa. Ni se movió ni golpeó a su rival. ¡Es que no hubo nada, ni en ataque ni en defensa!

Xavi Pascual, quejándose a uno de los árbitros / DANI BARBEITO

Xavi Pascual montó en cólera y se puso rojo de ira en la siguiente acción, ya que estaba quieto en defensa, tenía la posición ganada y fue objeto de falta en ataque. Es más. Si me dicen que pudo recibir técnica por 'flopping', abriríamos otro debate. Pero.... ¿Falta en defensa? Mucho ir a mirar la tele media hora para un saque de banda, pero Fernando Calatrava, Rafael Serrano y Alberto Baena se equivocaron dos veces seguidas. Ojo, y chapó para el UCAM Murcia. Si me vienen con Negreira, váyanse a paseo, que esto es otra cosa.

Ahora toca rearmarse para el duelo del sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia, un escenario que ya llevó en volandas este miércoles a ElPozo a las semifinales de la liga de fútbol sala con un gol de Dener a dos segundos del final de la prórroga ante el Jaén Paraíso Interior. Y ojo con DeJulius, que podría tener afectado un metatarsiano del pie. Ahí no habrá red. El que pierda dará por acabada su temporada.