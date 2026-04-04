El Barça remata la Liga...y al Madrid

Era una jornada decisiva porque en Madrid fantaseaban con recortar puntos al Barça. Los blancos jugaban ante un equpo en descenso y los blaugrana afrontaban la salida más complicada de lo que quedaba de campeonato. Y la jornada acabó con siete puntos a favor del Barça, la Liga prácticamente sentenciada y el Madrid medio rematado en una temporada en la que se la juega todo a la Champions. Una locura de tarde, que el equipo de Flick supo gestionar muy bien porque no lo tuvo fácil.

Los blaugrana salieron al campo sabiendo que de la derrota blanca y que podían asestar un golpe mortal al campeonato. Y esa ansiedad costó de gestionar en un duelo muy caliente y que traerá consecuencias para el futuro con una eliminatoria de Champions a la esquina también ante el Atlético de Madrid. Los colchoneros fueron a calentar el partido, sacaron rédito de un once con muchísimas bajas y complicaron mucho al Barça con la tensión que ponen sobre el césped. Al Barça le costó muchísimo dar la vuelta al marcador en un partido bronco y con alguna tangana...muchas tarjetas y revisiones arbitrales. Un duelo que al Barça debe servirle de experiencia para lo que deberá sufrir en los cuartos europeos.

Mientras el Barça mostró su superioridad, el Madrid fue una auténtica locura gracias a las decisiones de su entrenador. A Arbeloa se le volvió a ocurrir que lo mejor era salir con rotaciones dejando a Vinicius en el banquillo y poco más que tiró la Liga. Los blancos salieron muy, muy tocados de Mallorca y su técnico, quizás, hundido para siempre. Ya se sabe que el Madrid suele resucitar en la Champions, pero el golpe moral de esta jornada puede pesar mucho en el tramo final de la temporada.

El Barça gana oxígeno con una ventaja ya casi inalcanzable y puede sentenciar en El Clásico. Y con esa tranquilidad afrontará lo que queda de curso centrándose en una Champions con la que pueden soñar. Y, ojo, porque este Atlético la puede volver a liar. Con poco saben hacer mucho.