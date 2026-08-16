El Barça ya tiene lo que quería el Madrid

Rodri Hernández celebra este viernes en Guadalajara la clasificación de España a la fase de dieciseisavos de final del Mundial / EFE/Francisco Guasco

Hace apenas unas semanas, buena parte del barcelonismo miraba con preocupación hacia Madrid. El gran temor era que Rodri acabara vestido de blanco y reforzara precisamente la posición que más dudas genera en el equipo de Mourinho.

El último Balón de Oro español habría convertido al centro del campo madridista en una peligrosa amenaza. Pero el fútbol, a veces, ofrece giros inesperados. Rodri no jugará en el Madrid. Lo hará de azulgrana.

Y eso cambia muchas cosas. Porque quienes consideran que el Barça no necesita a Rodri, o que su llegada puede frenar la progresión de jóvenes como Bernal, están haciendo una lectura demasiado conservadora. Un futbolista de su nivel y, sobre todo, de sus características, siempre tiene sitio en un gran equipo. Rodri no ocupa una posición. Rodri transforma la manera de jugar de un equipo.

¿Alguien puede pensar que España habría conquistado el Mundial sin él? Su influencia va mucho más allá de recuperar balones o iniciar jugadas. Es equilibrio, liderazgo, pausa y personalidad. Justo lo que necesita cualquier equipo que aspire a dominar los partidos y, especialmente, los grandes escenarios.

Por eso, el acuerdo confirmado anoche para su llegada al Barça supone un enorme golpe de efecto de Deco. El director deportivo merece el reconocimiento por haber cerrado una operación que puede marcar una época y que, además, coloca al conjunto azulgrana como candidato a todo.

No es el único motivo para el optimismo. El joven futbolista egipcio, Hamza continúa demostrando su olfato goleador y Bisuwu, recién fichado del Brujas, firmó ayer dos goles que alimentan todavía más la ilusión. No obstante, ninguno resuelve por sí solo la asignatura pendiente del 'nueve' mientras la operación Julián sigue rodeada de incertidumbre.

Pero los movimientos realizados hasta ahora dibujan un Barça con más recursos, más alternativas y, sobre todo, con una ambición que hacía tiempo que no se veía en el mercado.

Y ahí es donde la llegada de Rodri adquiere todo su significado. No es simplemente un gran fichaje. Es una declaración de intenciones. El Barça no se limita a reforzarse: le quita al Madrid a uno de los mejores centrocampistas del mundo y se lo lleva al Camp Nou. Si Deco consigue completar lo que todavía falta, habrá motivos más que suficientes para pensar que este Barça podrá competir por todo.