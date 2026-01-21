El Barça ya tiene lo que quería

La lesión de Pedri es el único lunar en una casi jornada redonda para el FCBarcelona. El equipo de Flick, que estaba en una situación delicada para clasificarse para el Top 8, logró en Praga los goles que necesitaba y se juntaron los astros para que los rivales directos en la pugna para entrar entre los equipos que evitaran el play off perdieran parte de la ventaja con la que llegaban a esta jornada. El Barça tiene ahora en la mano la clasificación entre los mejores después de un partido raro, raro.

El frío dejó congelado a un Barcelona que fue a remolque del cuadro esloveno. La alineación de Flick no ayudó pues tanto Gerard Martín ni Koundé justeaban y dejaban a Eric en inferioridad. Es más, la presencia de Eric en el eje de la defensa restó potencial al centro del campo, que también sucubió ante el físico rival. Sin embargo, con el Barça sin verse al espejo apareció Fermín con dos golazos que dieron tranquilidad a los azulgranas.

La lesión de Pedri es una faena. Lo fue para el partido, pero sobre todo para el futuro inmediato. Un mes y medio, a falta de conocerse los detalles de la lesión, deberá estar de baja, una ausencia sensible por tratarse del timón del equipo. El Barça sin Pedri es menos Barça, pero en Praga tardó cuatro minutos en encontrarle sustituto porque Olmo logró un golazo marca de la casa. Lewandowski dio la puntilla en la goleada que esperaba Laporta.

El Barça salvó el escollo con la salvedad de la lesión de Pedri. ¿Tanto tiene que jugar? ¿No podía rotar algún partido para evitar la acumulación de partidos? Flick dice que “la mejor manera para que Pedri descanse es jugando”. Él sabrá si es así, pero en unas circunstancias como las de Praga (-10 bajo cero) quizás había que replantearse la decisión. Con este frío, las posibilidades de lesión aumentan. Y el Barça no supo entender que habría que proteger a Pedri.