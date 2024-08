El Barça se queda sin portavoz

El técnico del Barça se pronuncia sobre la inscripción de Dani Olmo / PERFORM

La rueda de prensa que ayer realizó Hansi Flick duró trece minutos y no pudieron preguntar todos los medios. Estábamos tan acostumbrados a que el entrenador del Barça era la voz del club que esta temporada se echaran de menos aquellas comparecencias pre y post partido. El entrenador alemán no se salió ni un milímetro de su guion y evitó complicarse la vida con respuestas ajenas a su negociado. A todo eso, Joan Laporta sigue sin abrir boca desde el día de la presentación del técnico el pasado 25 de julio. Y no solo eso. El presidente, además de callado, lleva prácticamente desaparecido desde esa fecha. A diferencia de otros veranos, no hay ni una sola imagen de Laporta fuera de los días que han disputado partidos. Ni en Ibiza ni en su S'Agaró.

El silencio presidencial empieza a ser inquietante. Sobre todo, teniendo en cuenta que la temporada pasada termino sin una rueda de prensa explicativa por su parte. Es cierto que queda una semana para el cierre del mercado, pero empiezan a acumularse muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué no se ha fichado a Nico Williams si desde el propio club aseguraban tenerlo atado?; ¿Por qué se ha ido Gündogan?; ¿Qué pasa con el dinero que dejó a deber Libero? ¿Hasta cuándo esperará la empresa auditora Grant Thornton para valorar las cuentas de la pasada temporada? Esas son solo algunas de las cuestiones que el socio merece conocer. Se habló tanto de transparencia durante las elecciones que sorprende la escasa información que dan conocer. Y sorprende todavía más que un presidente cuyo una de sus principales cualidades sea el don de la palabra decida esconderse cuando más explicaciones se necesitan.

El Barça se ha quedado sin portavoz. El presidente se esconde, a los directivos no les dejan hablar y el entrenador no habla español y limitan sus comparecencias. Quizá tengan miedo o no tengan respuestas a determinadas preguntas. Pues eso, que tanto ostracismo solo hace que llevar a la sospecha cuando quizá estén haciendo algo bien…