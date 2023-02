El Barça está a punto para la Copa

Enormes primeros 20’ de los blaugranas. Sin concesiones. Un equipo tan experimentado como la Virtus es muy peligroso si dejas que jueguen a su aire. De hecho, en el primer cuarto, cuando los italianos buscaron el intercambio de canastas, es cuando mejor se sintieron. Pero, fue tan sólo un espejismo. El Barça, planteó una defensa asfixiante que colapsó mentalmente, y sobre todo físicamente, a jugadores como Teodosic, Hackett, Belinelli o Shemgelia.

Nunca se encontraron cómodos en la pista, y los duelos con Laprovittola, Satoransky o Mirotic no tuvieron color. Los de Saras estuvieron, además, muy finos en porcentajes y rebotes. En el segundo periodo, los blaugranas endosaron, en pocos minutos, un parcial de 0-21 a un Scariolo que protestó en exceso a los árbitros. Mención especial para Abrines que lo bordó antes del descanso con un carrusel de triples espectacular. La duda en la reanudación era ver si el Barça daría ya por liquidado el duelo. No fue así. Jokubaitis, buen encuentro el suyo, cogió la batuta y sus compañeros le siguieron. Los blaugranas lo metían todo, y todos eran protagonistas. El último cuarto, no le habrá hecho ninguna gracia a Jasikevicius, fue de una total desconexión. Puede que demasiada. En todo caso, una victoria importante, en una pista exigente.

EN UN BUEN MOMENTO DE FORMA

Es verdad que la Virtus ofreció poca resistencia. Pero, en parte, debido a la buena mentalidad blaugrana. No es fácil anotar 15 de 30 en triples. Y tampoco tener un balance de 11 perdidas y 7 recuperadas, repartiendo 23 asistencias. Teniendo en cuenta, además, que en los últimos 10’ las estadísticas del Barça cayeron en picado. Pero, aún es más importante que, en general, todos los blaugranas están muy enchufados. Abrines, Jokubaitis, Nnaji o el mismo Tobey han dado un paso enfrente y, ahora, las rotaciones no son un problema. La dependencia que no hace tanto tenía el equipo de piezas como Mirotic, Satoransky, Laprovittola, Vesely, Higgins o Satoransky ya no es tan evidente. La Copa está a una semana vista. Falta, antes de la gran cita, la visita al Palau, el domingo, de un Breogán que lo está haciendo muy bien. No obstante, lo que me traslada tranquilidad y confianza es la sensación de que el Barça ya sabe gestionar situaciones complicadas. Sus jugadores no se ponen nerviosos, ya que han asumido que, si juegan bien, pueden ser superiores a cualquier rival. Y esta certeza les da mucha confianza.

ABRINES DESTACÓ ENTRE SUS COMPAÑEROS

No es fácil elegir a un solo protagonista. Pero, Abrines acabó de romper, en el segundo cuarto, el partido y también cualquier opción de los italianos por luchar por la victoria. Está en un momento óptimo de forma y confianza.

SCARIOLO Y VIRTUS DECEPCIONARON

Esperaba mucho más de la Virtus. Y también de un Sacariolo que se dedicó, durante demasiados minutos, a protestar, en vez de intentar transmitir a los suyos las claves de una posible recuperación.