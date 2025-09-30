Barça-PSG: la posesión será insignificante

Koundé, Pedri, Barcola y Lamine Yamal, en el último duelo entre Barça y PSG / Valentí Enrich

Jugar la Champions es el estímulo especial para los jugadores, entrenadores, afición y, sobre todo, entre los equipos top, porque es donde en realidad se mide el talento, la capacidad de rendir en las máximas exigencias, demostrar calidad de superación contra los jugadores de altísimo nivel en todos los aspectos futbolísticos y, para los místeres, son los partidos en los cuales el planteamiento del juego, la alineación y la lectura durante el partido, tácticamente, son el factor que tiene mucha importancia.

Flick, en un partido con el Barça / AP

Cuando en el terreno de juego hay 22 jugadores internacionales elegidos, con gran nivel técnico-táctico, capaces de resolver individualmente con jugadas basadas en mucho talento en cada momento, jugar en casa o fuera no tiene mucha importancia y no es decisivo. También la posesión es insignificante, porque muchos futbolistas son capaces de sorprender inventándose una jugada extraordinaria que acaba en gol, marcando o asistiendo. Aparte, en este caso son jugadores que mentalmente están preparados para soportar presión, el estrés de la exigencia de ganar, capaces de aguantar físicamente la alta intensidad muy presente en estos partidos y, sobre todo, revertir–remontar un resultado en contra.

El miércoles se nos presenta exactamente este tipo de partidos, donde veremos las virtudes mencionadas: Barça-PSG. Ambos equipos son líderes en sus respectivas ligas, jugando el mejor fútbol, más creativo, contundente y muy competitivo. PSG con 15 puntos, los mismos que Lyon, y Barça en solitario con 19. Los dos no tendrán a disposición a todos los jugadores debido a lesiones en los últimos encuentros, pero tienen suficientes recursos para cubrir las bajas propias sin que el equipo se resienta demasiado. El Barça no tendrá a disposición a Joan Garcia, Raphinha, Gavi y Fermín.

Balde es una gran noticia

En la portería estará Szczęsny, con quien el equipo la temporada pasada, como titular, ha ganado los tres títulos, llegó a semifinales de la Champions, y él ha contribuido con muy buen rendimiento. Raphinha se ha hecho un hueco muy importante en el equipo, pero con la llegada de Rashford, que cada partido va a más, demostrando su gran talento, implicado también en fase defensiva y recuperación de Lamine, las bandas estarán bien cubiertas. Rony Bardghji es la opción adecuada si hay que descansar a uno de estos dos en el último tramo del partido. También estará a disposición Balde, y es muy buena noticia.

Alejandro Balde, durante el Rayo Vallecano - FC Barcelona / EFE

Las bajas de Gavi y Fermín, jugadores como Olmo, Pedri e incluso De Jong pueden cubrirlas a la perfección. Evidentemente, cada baja en el sistema–planificación de Hansi Flick es muy importante porque varía el perfil del jugador, pero el Barça ha demostrado que los partidos, y sobre todo contra un rival como PSG, se ganan en equipo y con mucha solidaridad y generosidad.

Luis Enrique juega al despiste con las bajas

El PSG, en principio, podría tener bajas importantes, por las lesiones de Marquinhos, Doué, João Neves, Dembélé, Fabián Ruiz. En el último partido de la liga contra Auxerre han salido tocados Vitinha y Kvaratskhelia, y acaba de recuperar a Barcola, que jugó unos minutos contra Auxerre.

Conociendo al míster del PSG, tengo mis dudas en cuanto a las posibles lesiones de Vitinha y Kvaratskhelia, porque tácticamente suele intentar despistar al contrario con este tipo de actuaciones, cambiando jugadores ante los partidos importantes insinuando que están lesionados. Evidentemente me puedo equivocar, pero creo que Fabián Ruiz, João Neves, Vitinha y Kvaratskhelia estarán con el equipo contra el Barça.

Khvicha Kvaratskhelia se lesionó en el partido del PSG frente al Auxerre / AP

Las únicas bajas posiblemente serán Dembélé, Doué y Marquinhos. La ventaja del PSG es poder dosificar a sus futbolistas por ser muy superiores en su propia liga. Contra el Auxerre, el sábado pasado, descansó Nuno Mendes, Hakimi entró por Vitinha dosificándose mucho durante los minutos que ha jugado y otros titulares se han implicado un 70/80% en el ritmo del partido contra un contrario muy inferior. Aparte, el PSG tendrá un día más de descanso que el Barça.

¿Cómo juega el PSG?

Su sistema es 4-3-3, muy ofensivo, con intensidad notable, rápida circulación de balón, bien trabajadas las transiciones, mejor ofensiva que defensiva. Hay que estar muy atentos en sus recuperaciones de balón y rápidas salidas al ataque, en las cuales las incorporaciones de Hakimi y Nuno Mendes son fundamentales.

Kvaratskhelia por la izquierda, Barcola o Zaire-Emery por la derecha son extremos desequilibrantes, rápidos con y sin balón, capaces de asistir con mucho acierto o marcar. Pero las asociaciones de Hakimi y Nuno Mendes con ellos, creando situaciones de superioridad en ataque tanto por fuera como por dentro, son el arma letal del PSG. Ambos poseen mucho talento en creación y personalidad competitiva para determinar jugadas construidas con mucho peligro. Los dos son muy rápidos y con destacable capacidad aeróbica de largo recorrido.

Así juega el PSG a nivel defensivo / SPORT

Una ejecución sin espacios ejemplar

Crear esta superioridad en ataque es posible y funciona porque el PSG dispone de un centro del campo extraordinario, lleno de talento, creatividad y capacidad de recuperación. Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, los tres muy diferentes, pero muy compensados y equilibrados en posesión, son centrocampistas que le dan al juego del PSG rápida circulación, con toques bien medidos según la jugada, destacables en juego asociativo. Los tres son capaces de filtrar un pase en profundidad preciso, bien medido y, también, en zona de finalización siempre uno de ellos está presente con incorporaciones coordinadas. Aparte de asistir, marcan goles desde la segunda línea. La velocidad de ejecución en espacio reducido, de los tres, al estar muy presionados, es ejemplar. En las transiciones defensivas recuperan muchos balones durante el partido.

Pedri y Vitinha pueden verse las caras este miércoles en Montjuïc / EFE

Sí que Marquinhos es baja importante, porque, aparte de buen central, es el líder del equipo y con su colocación, dominio en su zona, salidas de balón y filtraciones de pases desde atrás, el equipo se siente muy arropado y dirigido. Posiblemente la pareja de centrales será Zabarnyi y Pacho, dos centrales contundentes, agresivos en marcajes, poderosos en el juego aéreo y hábiles en las coberturas entre ellos o a sus laterales.

Así juega el PSG a nivel ofensivo / SPORT

Jóvenes talentos (como en el Barça)

Vamos a ver si el míster del PSG, en un partido de esta envergadura, tendrá atrevimiento de dar minutos a uno de sus grandes talentos, que tiene donde elegir: Quentin Ndjantou (18 años, extremo izquierdo), Ibrahim Mbaye (17 años, extremo derecho) o Senny Mayulu (19 años, pivote).

Senny Mayulu, jugador del PSG / AP

Veremos un partido muy competitivo, intenso, con juego a base de creatividad, velocidad y talento. Ambos equipos serán atrevidos y valientes en las decisiones y el factor efectividad será clave. La posesión posiblemente será compartida, pero sin mucha importancia. Precisión en el pase y control en transiciones serán factores importantes, porque los dos equipos tienen capacidad de recuperar y salir con criterio en ataque.

Cada error, por ambas partes, podría ser caro porque habrá mucho talento y calidad en el terreno de juego, y espero y deseo que el Barça genere menos errores y sea más efectivo.