El Barça, presente moderado, futuro alentador

Bueno, ha arrancado la pretemporada y Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico que ha traído Flick, está haciendo correr de lo lindo a la plantilla disponible hoy en día de este Barça 2026/27 que tan ilusionados nos tiene a todos. De momento, con la baja de Lewandowski y con dos altas que, no nos engañemos, entusiasman a unos más que a otros.

Lo digo porque no han sido unos fichajes, digamos, soñados por la afición. No dudo que la dirección deportiva sabe lo que tiene que traer, y la afición lo que le gustaría, objetivos que no siempre coinciden. El anuncio de ambos jugadores ha descolocado a más de uno, pero bueno, ya es conocido el curioso fenómeno basado en que el aficionado se entera de un fichaje poco conocido, como ha sido el caso de Gordon y Adeyemi, e inmediatamente después de visionar unos cuantos highlights, se apunta al carro de la ilusión, fundamentalmente porque son los recién llegados.

A Gordon, el primero en llegar, se le ha podido ver en el Mundial, y si bien ha dado alguna asistencia y ha marcado un gol, no nos ha impresionado en ningún momento. Se le ve un bregador, un jugador rápido, que de momento parece estar lejos de ser uno de esos cracks que fichábamos antiguamente cuando éramos ricos.

No digo que sea un mal fichaje, ¿quién soy yo?; pero hombre, ilusionado por su llegada no estoy. Puede que luego, tal como me pasó con Raphinha, me acabe conquistando por su entrega y su aportación, pero de momento, frío… frío.

Luego llegó Adeyemi, al cual le había visto jugar en el Dortmund, y que me parece un jugador interesante, aunque por lo que me cuenta un aficionado del fútbol alemán, precisamente seguidor del Dortmund, es un tipo intermitente del que nunca sabes qué te puede dar.

Así que bueno, dos piezas por descubrir que supuestamente han de mejorar una delantera hasta el momento carente de personal si acaba marchándose el que queda, o sea, Ferran Torres, el héroe de Nueva York, que estos días se pasea por Ibiza a bordo de un superyate en compañía de Marcos Llorente, un jugador más parodiado por sus teorías de vida que por su fútbol.

Teorías, por cierto, bastante atinadas, lo digo por aquellos burletas e ignorantes que no paran de hacer memes y que no tienen ni puñetera idea de qué son los ritmos circadianos o la dieta evolutiva. Así que si se marcha Ferran tendremos más sorpresas: una, la cada vez más lejana de Julián Álvarez, un delantero del que dudo que sea el sustituto natural de Lewandowski, además de si se debe hacer negocios con el Atlético de Madrid después de la reacción que tuvo tras el interés del Barcelona. Lo malo es que, si no es Julián, los nombres que se barajan no son muy alentadores. Así que ya veremos qué pasa en esta posición tan vital si queremos ser serios candidatos a la Champions.

Otra cuestión: ¿Se marchará Casadó? Puede. Y yo que lo sentiré. Pero está claro que si no tiene que jugar, lo suyo es buscarle un nuevo destino y desearle a un chaval tan culer un futuro lleno de éxitos. Siempre estaré con él. Si miramos a la defensa, se está hablando de buscar un central, pero la verdad es que existe un overbooking en esa línea de la que, o sale alguien, o no cabe nadie más.

Finalmente, acabaré el repaso con la, esa sí, ilusionante perspectiva de tener en los equipos inferiores de La Masía buenísimos y jovencísimos jugadores de la cantera con ganas de acceder tarde o temprano al primer equipo. Por citar uno, Tunkara sería uno de ellos, pero hay tantos y me dicen que tan buenos, que la ilusión por verlos es enorme.

Así que hoy miro con moderada ilusión el presente, al menos por lo que hasta ahora nos ha llegado, y miro con exultante alegría lo que sale de La Masía, escuela ejemplar que merecería tener, lo dejo caer aquí, el Premio Princesa de Asturias del Deporte.